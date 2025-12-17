홍영진 민테크 대표, 기후부 장관 표창 수상

배터리 검사 진단 전문 기업 민테크는 홍영진 대표이사가 기후에너지환경부 장관 표창을 수상했다고 17일 밝혔다.

홍영진 대표는 기후에너지환경부 주최로 국가배터리순환클러스터에서 16일 개최된 ‘배터리 순환이용 전문가 포럼’에서 탄소중립 실천과 고부가가치 미래 폐자원인 사용후 배터리 생태계 활성화에 기여한 공로를 인정받아 표창을 수상했다.

민테크는 고전압 배터리 검사 진단에 전기화학 임피던스 분광법(EIS)을 적용한 알고리즘을 개발하고 장비를 상용화해 사용후 배터리 검사 시간과 비용을 획기적으로 줄였다.

홍영진 민테크 대표이사

정부는 전기차 사용후 배터리의 잔존수명(SoH)과 상태에 따라 이를 전기차에 다시 사용하거나, 에너지저장장치(ESS)로 재사용하고, 이에 적합하지 않은 사용후 배터리만 재활용해 원료로 다시 투입하는 순환이용 체계를 구축 중이다. 이 과정에서 민테크 기술이 기여한 바가 크다고 인정받은 것이라고 회사 측은 전했다.

홍영진 대표이사는 “사용후 배터리 뿐만 아니라 전기차나 ESS에 사용 중인 배터리에 대해서도 실시간 검사 진단이 중요한데, 민테크는 이 분야에 대한 기술도 확보해 상용화를 앞두고 있다”며 “민테크가 보유한 독보적 배터리 검사 진단 기술을 기반으로 향후 글로벌 선도기업으로 성장해 나갈 것”이라고 강조했다.