지그재그, '브랜드 페스타' 실시…최대 92% 할인

카카오스타일이 운영하는 스타일 커머스 플랫폼 지그재그는 플랫폼 사상 첫 '브랜드 페스타’를 열고 브랜드 패션 상품을 최대 92% 할인가에 선보인다고 20일 밝혔다.

지그재그는 증가하는 브랜드 패션 수요에 맞춰 브랜드 페스타를 신규 출시하고 1년에 두 번, 상·하반기마다 대규모 할인 기획전을 전개한다. 내달 4일까지 진행되는 이번 1회차 페스타에는 ▲'던스트' ▲'제너럴아이디어' ▲'어반드레스' 등 약 300곳의 지그재그 대표 브랜드가 참여해 베스트 상품 및 봄·여름(SS) 신상품을 최대 92% 할인 판매한다.

브랜드 페스타 출시를 기념해 당일인 20일에 사용 가능한 최대 30% 쿠폰을 전 고객에게 증정한다. ▲'스파오' ▲'미쏘' ▲'에잇세컨즈' 등 주요 브랜드 릴레이 할인도 진행한다. 할인 브랜드는 72시간 마다 업데이트되며 해당 날짜에 맞춰 30% 할인 쿠폰을 다운로드할 수 있다.

(사진=카카오스타일)

높은 가격 혜택의 특가 코너도 다양하게 준비했다. 페스타 기간 매주 수요일은 'SPA브랜드 데이', 목요일은 '이너웨어 데이'로 지정해 해당 카테고리 요일에 맞춰 '10% 중복 할인 쿠폰'을 증정한다. '24시간 타임어택' 코너에서는 지그재그 내 인기 상위 상품만을 선별해 추가 할인을 제공하며 최저가 특가, 한정수량 특가 코너 등도 운영한다.

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또 매일 오전 11시에는 '50% 할인 쿠폰'을 선착순 지급하며, 페스타 기간 총 5회차에 걸쳐 '비비안웨스트우드', '아식스' 등 래플 행사도 진행한다. 또 오는 21일 오후 9시 ▲'슈펜'을 시작으로 ▲'베리시' ▲'트위' ▲'하네' 등 인기 브랜드의 '라이브 방송'을 진행해 방송 중에만 만나볼 수 있는 다양한 혜택도 마련했다. 이외에도 2개 이상의 상품을 구매한 고객 중 추첨을 통해 5만 포인트를 페이백 해준다.

카카오스타일 관계자는 "이번 브랜드 페스타를 통해 기존 쇼핑몰 카테고리를 넘어 '브랜드 패션 영역에서도 지그재그의 저력과 경쟁력을 확인해 볼 수 있을 것"이라며 "지그재그 주 고객층이 30대 후반까지 대폭 확대된 만큼 다양하게 브랜드 셀렉션을 구축해 나갈 예정"이라고 말했다.