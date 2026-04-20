랩노쉬, 단백질 52g 담은 ‘프로틴 드링크 맥스’ 출시

브랜드 디벨로퍼 이그니스(대표 박찬호)의 기능성 단백질 간편식 브랜드 랩노쉬가 국내 단백질 음료 중 최고 수준인 52g의 단백질을 담은 신제품 ‘프로틴 드링크 맥스’를 20일 출시했다.

랩노쉬는 10년 이상 단백질 제품을 연구·개발해온 프로틴 전문 브랜드로, 대표 제품인 ‘프로틴 드링크’는 누적 판매량 5000만 개를 기록하며 단백질 음료 시장에서 빠르게 입지를 확대해왔다. 이러한 성과를 기반으로 고함량 단백질에 대한 소비자 수요를 반영해 ‘프로틴 드링크 맥스’를 선보이게 됐다.

신제품 ‘프로틴 드링크 맥스’는 랩노쉬의 제조 노하우와 기술력을 집약해 400ml 한 병에 52g의 단백질을 담은 것이 특징이다. 이는 국내 단백질 음료(RTD) 기준 최고 수준으로, 한 병 섭취로 성인 하루 권장 단백질 섭취량의 약 95%를 충족할 수 있다.

랩노쉬

영양 구성 또한 한층 강화됐다. 당류 0g의 제로슈가와 저지방 설계로 부담을 낮췄으며, BCAA(류신·이소류신·발린)와 아르기닌을 포함한 18종 아미노산에 비타민 5종과 미네랄 2종을 더해 균형 잡힌 영양 구성을 완성했다.

또한 ‘맛있는 프로틴’을 제공하는 대표 브랜드답게 맛 측면에서도 완성도를 높였다. 고함량 단백질 음료 특유의 텁텁함을 줄이고 깔끔하면서도 부드러운 맛을 구현했다. ‘프로틴 드링크 맥스’는 랩노쉬의 대표 플레이버인 ‘초코’와 산뜻한 향이 느껴지는 ‘딸기’ 두 가지로 출시됐다.

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랩노쉬는 신제품 정식 출시 및 1차 완판을 기념해 4월 20일부터 ‘완판 감사제’ 프로모션을 진행한다. 더 자세한 내용은 랩노쉬 공식몰에서 확인할 수 있다.

랩노쉬 관계자는 “이번에 선보인 ‘프로틴 드링크 맥스’는 고함량 단백질을 기반으로 맛과 영양 균형까지 함께 고려한 제품”이라며 “간편하게 활용할 수 있는 만족도 높은 단백질 음료로 자리잡을 것으로 기대한다”고 말했다.