한은 떠나는 이창용 "계엄 이후 총재된 것 하늘 뜻이라고 생각"

2022년 취임한 이창용 한국은행 총재가 20일 한은을 떠난다.

이 총재 임기는 그야말로 '다사다난'했다. 러시아·우크라이나 전쟁을 비롯해 미국 실리콘밸리은행 파산, 사상 초유의 계엄 사태가 터지기도 했다. 현재 미국·이란 전쟁이 진행 중이다. 이 과정서 높아진 물가와 고환율 등은 이 총재가 풀어나가야 할 과제였다.

취임 당시 "구조개혁없이 성장이 어렵다"며 "국내 최고 싱크탱크가 되겠다"고 밝힌 이 총재는 임기 내 과일가격 폭등부터 사교육·돌봄 노동·연명 치료까지 다양한 화두를 던지기도 했다.

이창용 총재는 이날 서울 중구 한은에서 열린 이임식에서 "임기 중 추진한 정책에 대한 평가는 시간이 지나면서 자연스럽게 이루어지리라 생각한다"며 "아직 중동 전쟁이 끝나지 않아 외환·금융 시장이 충분히 안정되지 못한 채 자리를 넘기게 돼 마음이 무겁다"는 소회를 전했다.

20일 서울 중구 한국은행에서 이창용 한은 총재 이임식이 열렸다.(사진=뉴스1)

취임 당시 1.75%였던 기준금리, 현재는 2.50%로

이창용 한은 총재 취임 당시였던 2022년 4월 21일 국내 기준금리 수준은 연 1.75%였다. 2022년 초 발발한 러시아·우크라이나 간 전쟁으로 물가 수준이 높아지면서 2022년 7월과 12일 기준금리 조정 범위 수준을 0.50%p로 올리는 '빅스텝'을, 사상 처음으로 두 차례 단행했다.

당시 금통위에서 이 총재는 과거와 같은 저금리는 없을 것이라며 빚내서 집 사는 것을 생각해야 한다고 발언해 파장을 몰고 오기도 했다.

연 1.75%였던 기준금리는 연 3.00% 까지 빠르게 올라갔으며 2023년 1월 13일 금융통화위원회(금통위)까지 여섯 차례 금리를 올려, 기준금리는 연 3.5%가 됐다.

이창용 한국은행 총재가 10일 서울 중구 부영태평빌딩에서 열린 '한국은행 창립 제72주년 기념식'에서 기념사를 하고 있다. (사진=뉴스1)

2024년부터는 통화정책 완화 국면으로 들어섰다. 한은 물가 목표 수준이었던 2%까지 물가가 조정되면서 기준금리를 내린 것이다. 2024년 10월 11일, 이 총재 취임 이후 2년 7개월 만에 기준금리가 0.25%p 인하됐다. 2024년 12월 3일 사상 초유의 계엄 사태가 터지면서 경기 둔화 흐름을 타개하기 위해 기준금리를 세 차례 0.25%p씩 하향 조정하기도 했다. 현재 기준금리는 금통위 7회 연속 동결, 연 2.50%서 운용 중이다.

이 총재는 이임사를 통해 "돌이켜보면 지난 4년은 우리가 예상했던 범위 안에서의 시간이 아니라, 그경계를 끊임없이 넘어야 했던 시간이었다"며 "예상치 못한 충격들로 우리 경제는 계속해서 시험대 위에 올랐다"고 진단했다.

계엄, 해외주식 투자 그리고 환율

대외적인 사건이 경제에 미치는 여파가 누그러질 무렵 국내 계엄사태로 대한민국 경제는 앞날이 불투명해졌다. 소비 심리는 얼어붙었고, 해외 투자자는 국내 투자에 인색했다. 채권 금리는 뛰었고 원·달러 환율은 1500원을 육박했다.

이창용 총재는 이임식 이후 기자실을 찾아 계엄 사태 이후, 한은 총재를 역임한 것이 하늘의 뜻이라고 생각했다고 말했다. 이 총재는 "헌법재판소가 제대로 작동하고 경제와 정치가 분리된다는 것을 빨리 직원들에게 만들라고 했다"며 "이후 외신에도 이 논리로 갖고 잘 작동했다. 해외에 오래 있었고 그 관계때문에 기여를 했다고 생각해 기억에 남는다"고 설명했다.

새 정부 출범 이후 떨어지던 원·달러 환율은 다시 2025년 말부터 빠른 속도로 치솟기 시작했다. 1500원대가 넘어가면서 '외환위기'와 같은 단어도 등장했다. 이 총재는 국내 거주자의 해외 투자가 늘었기 때문이라며 "해외 주식 투자 하는 이유를 물었더니 '쿨하기 때문'이라는 답변을 들었다"는 발언으로, 구설에 오르기도 했다.

그러나 그는 국내 경제 구조적 변화가 있다고 강조해왔다. 이 총재는 "과거 외국인 투자자의 자본 유출입에 크게 좌우되던 외환시장에서 이제는 국내 기업·개인·국민연금 등 거주자의 영향도 크게 확대됐다"며 "내국인 해외투자가 다양한 요인에 의해 크게 변동하는 시대로 과거와 같이 외환시장 개입이나 금리정책만으로 환율을 관리하려고

하면 더 큰 부작용이 발생할 수 있다"고 지적했다.

10일 서울 중구 한국은행에서 열린 금융통화위원회에 참석한 이창용 한국은행 총재.(사진=한국은행)

앤트로픽 AI '미토스'…사이버 보안 문제 중대

이창용 총재는 사이버 보안 이슈가 중대해졌다고 관측했다. 이 총재는 "중동 사태로 인한 경제적 리스크는 미리 알던 문제"라면서 "최근 앤트로픽 인공지능(AI) 미토스가 사이버 보안 분야서 큰 이슈"라고 짚었다.

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그는 "미국 40대 기업을 기반으로 어떻게 해결해야 할지 논의하고 있는데 유럽국가도 하나도 안들어가 있고, 미국 쪽에서는 기다리라는 입장"이라며 "다른 나라서는 만약에 해킹이 있게 되면 실제로 엄청난 약점이 될 텐데 이를 어떻게 해결하고 정보를 어떻게 교환하고 국제적으로 규제를 어떻게 할지 AI와 사이버 보안 문제가 아직 중요하게 남아있다"고 부연했다.

이창용 총재는 한은 임직원에게 '목표는 높게(Aim high)'라는 말과 함께 "앞으로도 한국은행이 교육·주거·균형발전·청년고용·노인빈곤 등 우리 경제가 당면한 구조적 문제를 해결하기 위한 중장기 과제를 계속 연구해달라"며 "경제 구조 변화와 함께 통화·재정정책 영향력이 점차 약화되고 있어 현실을 제도적으로 개선하려는 노력이 필요하다"고 고찰했다.