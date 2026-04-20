현대해상 "보이스피싱부터 인터넷몰 사기피해 보장까지"

디지털사고안심보험 출시

금융입력 :2026/04/20 09:50

손희연 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

현대해상은 보이스피싱, 중고거래 사기 등 디지털 금융사고에 대비할 수 있는 ‘디지털사고안심보험’을 다이렉트 채널을 통해 출시했다고 20일 밝혔다.

이 상품은 보이스피싱·메신저피싱 등 사이버 금융범죄 피해는 물론, 중고거래 등 비대면 직거래 과정에서 발생하는 피해까지 보장한다.

사이버 금융범죄 피해는 최대 500만원까지 보장한다. 가족보장특약 가입시 온 가족이함께 보장된다.

관련기사

인터넷 쇼핑몰 사기피해 보장은 최대 150만원까지다. 인터넷 쇼핑몰 사기피해 보장은 업계 최초로 배타적 사용권을 취득했다.

현대해상 관계자는 “디지털 환경에서의 금융사고는 더 이상 특정 계층의 문제가 아닌 일상적인 위험이 되고 있다”며, “이번에 새롭게 출시된 ‘디지털사고안심보험’은 보이스피싱, 중고거래 사기 등 실질적인 보장을 제공하는데 초점을 맞췄다”고 밝혔다. 

손희연 기자kunst@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
금융 손해보험 현대해상

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

[ZD브리핑] "하루 1조씩 손해"…'성과급 5.4억' 제안 받은 삼성전자 노조, 파업 시계 '째깍'

좋은 소식 있다더니 또 막힌 호르무즈…미·이란 긴장 재고조

데이터 주권 지킬수록 위기 때 더 취약…소버린 클라우드 역설 뭐길래

호르무즈 봉쇄·역봉쇄, 개방, 그리고 재봉쇄…금값 방향은

ZDNet Power Center