롯데케미칼, '차이나플라스' 참가…IT·반도체·모빌리티 소재 전시

롯데케미칼이 아시아 최대 규모의 플라스틱 산업 전시회인 '차이나플라스 2026'에 참가한다고 20일 밝혔다.

이번 전시회는 21일부터 24일(현지시간)까지 중국 상해에서 개최된다.

이번 전시에서 롯데케미칼은 IT·반도체 등 핵심 산업에 적용되는 고기능성 소재를 선보인다. 반도체 공정에 적용되는 정전기방전(ESD) 방지용 기능성 소재 및 반도체 · 디스플레이 현상액인 TMAH가 전시되며, 초소형 카메라 모듈 및 스마트워치 바디에 적용된 수퍼EP 소재가 처음으로 전시된다. 수퍼EP는 향후 피지컬 AI, 항공·우주 산업까지 확장 가능한 고기능성 차세대 소재로, 롯데케미칼은 미래 산업을 선도하는 하이테크 소재 적용 범위를 지속 확대하고 있다.

차이나플라스 2026 롯데케미칼 부스 조감도

산업 분야별 최적화된 기능성 소재들도 전시된다. 우수한 강도를 갖춘 방탄조끼용 초고분자 PE, 절연체 필름·주사기·방수 시트로 사용되는 고기능성 PP, 높은 투명성과 강한 접착력으로 태양광 패널에 적용되는 EVA, 전자회로기판 케이스용 무독성 난연 ABS 등 일상과 산업을 연결하는 다양한 고기능 소재 솔루션을 제안한다.

롯데케미칼의 모빌리티 소재 역량도 소개된다. 자율주행과 전장화 확산에 대응해 내후성과 외관 품질이 뛰어난 다양한 모빌리티 외장 소재 솔루션이 전시되며, 부품별 특성에 맞춰 기능성과 감성을 동시에 구현하는 컬러 디자인 솔루션도 제공된다. 배터리 분야에서는 동박, 양극박, 분리막용 소재, 전해액 유기용매 등 리튬이온 배터리 4대 핵심 소재를 함께 전시한다. 화재 확산을 억제하는 난연 솔루션과 배터리 셀 운송·보관용 트레이 소재도 선보인다.

생활 속에서 활용되는 고기능성 소재도 전시된다. 내구성과 가공성이 우수한 병뚜껑용 HDPE, 경량화 및 단열 기능이 우수한 발포 PP, 기존 PET보다 높은 투명성을 가진 고투명 PET계 소재가 전시된다. 또한, 로봇청소기 물통에 적용되는 고투명·내화학 ABS, HVAC 팬에 적용되는 고강성 SAN/GF, 세탁기 외장에 적용된 무도장 컬러 솔루션 및 열분해 납사를 활용한 냉장고용 ABS 압출 시트 등 소재 기술력도 선보인다.

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지속가능한 미래를 위한 소재도 소개된다. 폐플라스틱을 물리적·화학적으로 재활용해 생산하는 고품질 리사이클 소재가 전시되며, 롯데정밀화학의 우드와 펄프를 원료로 한 셀룰로스 계열 고기능성 소재도 함께 선보인다.

롯데케미칼 관계자는 "고기능성 소재 기술력과 글로벌 공급망 경쟁력을 바탕으로 미래 성장 산업 포트폴리오를 지속 확대하고 있다”며 “고객 맞춤형 솔루션을 지속 제공하여 세계 최대 플라스틱 시장인 중국에서의 입지를 강화하고, 글로벌 스페셜티 사업 확장을 가속화하겠다”고 밝혔다.