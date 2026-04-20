LG이노텍, 차량 와이파이7 통신모듈 내년 양산

LG이노텍이 차량용 와이파이7 통신 모듈을 내년부터 양산한다고 20일 밝혔다. LG이노텍의 차량용 와이파이7 통신 모듈 양산은 이번이 처음이다.

첫 번째 고객사는 독일 차량부품업체다. 수주 규모는 1000억원이다.

LG이노텍의 차량용 와이파이7 통신 모듈은 독일 차량부품업체가 생산하는 AVN(Audio·Video·Navigation)에 내장해 글로벌 완성차 업체에 최종 공급된다.

이 모듈은 기존 와이파이6E(6세대 확장)보다 채널당 대역폭(전파가 이동하는 길의 넓이)이 2배 늘어난 320MHz 초광대역폭을 지원한다. 데이터 전송속도는 3배 이상 빨라졌다. 4K 직교진폭변조(QAM) 기술을 적용해 한 번에 처리할 수 있는 데이터가 기존보다 20% 늘었다.

LG이노텍이 차량용 와이파이7 통신 모듈을 내년에 독일 차량부품업체에 공급한다고 20일 밝혔다. (자료=LG이노텍)

차량용 와이파이7 통신 모듈에는 다중안테나(MIMO) 기술을 적용해 안테나 2개를 탑재했다. 안테나가 1개만 있을 때 놓칠 수 있는 신호를 잡아주고, 신호 손실을 최소화할 수 있다. 차량 내 여러 기기가 접속해 대용량 데이터를 송수신해도 초고속 와이파이를 이용할 수 있다.

차량용 와이파이7 통신 모듈은 퀄컴 통신칩, 무선주파수(RF) 회로, 안테나 등 150여개 부품을 내장했다. 모듈 크기는 신용카드 6분의 1 수준이다. LG이노텍은 "부품 플랫폼화를 선호하는 완성차 고객 수요를 반영해 기존 제품과 호환 가능하도록 같은 크기로 출시했다"고 설명했다.

영하 40℃부터 영상 105℃까지 극한 환경에서 내구성을 유지한다. 회로 접합부 표면적을 넓혀 반복되는 수축·팽창을 견디도록 개발했다.

LG이노텍은 유럽∙일본 완성차 고객을 대상으로 판촉 중이다. LG이노텍은 차량용 와이파이7 통신 모듈 응용처를 AVN 외에 뒷좌석 엔터테인먼트(RSE) 시스템, 차량 통신장비(TCU), 통합제어시스템(DCU) 등으로 확대할 계획이다.

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LG이노텍은 5G-V2X 통신 모듈, 5G-NAD 통신 모듈, 차량 AP 모듈 등으로 커넥티비티 솔루션 시장 점유율 확대를 노리고 있다.

문혁수 LG이노텍 사장은 "차량 AP 모듈 매출이 올해 4분기부터 본격 발생하는 등 모빌리티솔루션 매출이 당분간 연평균 20%씩 늘어날 것"이라며 차별화 주행경험을 제공하는 솔루션으로 시장을 선도하겠다"고 말했다.