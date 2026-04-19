"마라톤·축구 특수 잡는다"…GS25, 스포츠 제휴 마케팅 강화

편의점 GS25가 스포츠 제휴 마케팅을 강화한다. ‘우리동네GS’ 앱을 통해 마라톤 티켓을 단독 판매하거나 축구 경기 해외 직관 행사를 진행하는 방식이다.

GS리테일이 운영하는 편의점 GS25는 ‘우리동네GS’ 앱을 통해 ‘2026 분노의질주런 티켓 단독 판매’, ‘북중미에서 열리는 한국팀 축구 경기 직관 프로모션’을 진행한다고 19일 밝혔다.

‘분노의질주런’은 유니버설 스튜디오의 자동차 액션 프랜차이즈 영화 ‘분노의질주’(Fast & Furious) 25주년을 기념해 진행되는 공식 테마 러닝 이벤트다. 다음 달 23일 경기도 용인 스피드웨이에서 열린다. 참가자는 일반 도심이 아닌 실제 서킷을 달리며 특별한 코스 경험을 누릴 수 있다.

GS25가 스포츠 제휴 마케팅을 강화하며 마라톤·축구 특수 잡기에 속도를 낸다. (제공=GS리테일)

축구 경기 해외 직관 프로모션도 진행된다. GS25는 트래블월렛과 손잡고 6월 북중미에서 열리는 글로벌 축구 경기 직관 행사를 22일부터 다음 달 17일까지 진행한다. 한국팀 축구 경기 관람권은 물론, 왕복항공권, 4성급 호텔 숙박권 등을 추첨을 통해 일괄 지원하는 행사다.

이번 행사는 ‘우리동네GS’ 앱에 스탬프를 모아 경품 추첨에 참여하는 방식으로 운영된다. ‘트래블월렛 카드’로 GS25에서 5천원 이상 구매하고 ‘GS ALL 포인트’를 적립하면 ‘우리동네GS’ 앱을 통해 스탬프가 적립된다. 해당 스탬프를 누르면 경품 추첨에 자동 응모된다.

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직관 경품은 총 2명에게 지급된다. 당첨자별로 동반 1인이 가능해 총 4명의 고객이 직관 및 한국팀 응원에 나설 수 있다.

이정표 GS리테일 마케팅부문장은 "GS25가 충성도 높은 스포츠 팬덤을 기반으로 참여·경험·소비를 연결하는 차별화 제휴 마케팅을 선도하고 있다“며 “GS25는 앞으로도 온·오프라인을 넘나들며 고객들의 다양한 취향과 라이프스타일을 반영한 차별화 마케팅 활동을 지속 선보일 방침”이라고 말했다.