지방정부 대상 양자클러스터 지정 공모…예산규모는 추후 협의

과학기술정보통신부는 지역 기반 양자산업 생태계를 조성하기 위한 ‘양자클러스터 지정 공모’를 실시한다. 접수는 오는 5월 18일까지다.

신청 주체는 지방정부다. 지역 특화산업과의 시너지가 있는 양자컴퓨팅･양자통신･양자센싱 가운데 1개를 주력분야로 필수 선정하고, 양자소부장･알고리즘을 포함해 연계분야를 최대 2개까지 제안할 수 있다. 2개 이상의 광역시･도를 연계, 초광역권으로 허브･스포크 조성도 가능하다.

사업비는 국비 대비 30%이상 지방비 현금 매칭이 필수다. 다만, 사업 예산 규모 등은 지방정부가 수요수준을 스스로 정해 제기하면 된다.

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이번 공모는 클러스터 위치를 먼저 지정 한뒤 그에 맞는 사업 규모를 재정당국과 협의과정을 거쳐 정할 계획이기 때문이다.

관련 사업 설명회는 한국지능정보원 및 정보통신기획평가원 주관으로 오는 21일 오후 2시 서울 포스트타워에서 개최한다. 참석은 광역 시·도별 담당자 5명이다.