[인사] 식품의약품안전처

인사입력 :2026/04/17 14:32

조민규 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

◇수입식품안전정책국장 ▲일반직고위공무원 한운섭(전, 서울지방식품의약품안전청 운영지원과장)

조민규 기자kioo@zdnet.co.kr
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