무신사, 서울숲에 편집숍 2곳 열어…오프라인 확대 본격화

패션 플랫폼 무신사가 서울숲 일대에 신규 오프라인 매장을 열며 상권 확장에 나섰다.

무신사는 17일 러닝 전문 편집숍 ‘무신사 런 서울숲’과 가방·모자 전문 편집숍 ‘무신사 백 & 캡클럽 서울숲’을 동시 개점했다고 밝혔다. 이번 매장은 ‘서울숲 프로젝트’의 일환으로 선보이는 첫 직영 매장이다.

신규 매장 개점으로 서울숲 프로젝트 오프라인 거점은 총 12곳으로 확대됐다. 기존 입점 브랜드 매장에 더해 무신사가 직접 운영하는 편집숍이 추가된 것이다.

(사진=무신사)

무신사는 앞서 서울숲 인근 매장과 협업해 진행한 ‘다시 서울숲’ 캠페인을 통해 방문객 유입 효과를 확인한 바 있다. 회사는 이번 매장 오픈을 통해 체험형 콘텐츠를 강화하고 주변 상권으로의 유입을 확대한다는 계획이다.

러닝 전문 매장은 체험형 서비스를 중심으로 구성됐다. 방문객이 러닝화를 착용하고 인근 코스를 직접 체험할 수 있는 프로그램과 풋 스캐닝 등 편의시설을 갖췄다.

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잡화 전문 매장은 가방과 모자를 중심으로 다양한 브랜드를 선보이고, 제품을 직접 꾸밀 수 있는 공간을 마련했다.

무신사 관계자는 “오프라인 매장을 중심으로 지역 상권과의 연계를 강화할 계획”이라고 밝혔다.