[인사] 과학기술정보통신부

인사입력 :2026/04/17 10:05

박수형 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

◇국장급 승진

▲ 우정사업본부 우정인재개발원장 오형근 ▲ 우정사업본부 강원지방우정청장 정재훈

박수형 기자psooh@zdnet.co.kr
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