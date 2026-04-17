"태워서 떨어뜨린다"…러시아 레이저 무기, 어디까지 왔나

러시아에서 개발된 레이저 무기가 1.5㎞ 떨어진 드론을 명중시킨 사실이 공개돼 화제가 되고 있다.

과학 전문 매체 인터레스팅 엔지니어링은 러시아 민간 방산 기업 레이저버즈가 개발한 레이저 드론 요격 시스템을 집중 조명했다.

러시아 국영 타스 통신에 따르면, 해당 기업은 레이저 기반 드론 요격 시스템 사거리를 약 1.5㎞까지 확장하는 데 성공했다.

사진 = 타스통신 영상 갈무리

이 시스템은 이터븀(Yb) 레이저 기술을 활용해 드론에 물리적 손상을 가하는 방식으로 작동한다. 전자적 교란이 아닌, 레이저로 부품을 직접 가열·파괴하는 방식이라는 점이 특징이다.

이번에 보고된 1.5㎞ 사거리는 기존 대비 눈에 띄는 성과다. 지난해 12월 진행된 시험에서는 약 1㎞ 거리에서 FPV(1인칭 시점) 드론을 요격하는 데 성공한 바 있다. 당시에는 레이저가 드론 내부 부품과 배터리를 손상시키면서 화재를 유발해 추락시키는 장면이 공개되기도 했다.

무인 항공기(UAV) 대응용 레이저 시스템 시연 (사진=타스 통신)

시스템 성능 개선도 이어지고 있다. 지난 달 말 타스 통신은 해당 시스템이 FPV 드론의 기동에 대응하기 위해 레이더와 통합됐다고 전했으며, 추가적으로 음향 센서 하위 시스템 개발도 진행 중인 것으로 알려졌다. 이는 조기 경보 능력을 강화하고, 시야가 제한된 환경에서도 드론 탐지 효율을 높이기 위한 조치로 풀이된다.

다만 이번 성과는 단일 시험 결과라는 점에서 신중한 해석이 필요하다고 외신들이 전했다. 레이저 무기는 빔 품질과 추적 정확도, 목표물에 에너지를 집중시키는 시간, 대기 조건 등 다양한 변수에 따라 성능이 크게 좌우된다.

특히 열을 이용해 목표물을 파괴하는 방식인 만큼, 핵심 부품을 손상시킬 만큼 충분한 시간 동안 동일 지점에 에너지를 집중해야 한다. 이는 고속•고기동 드론을 상대하거나 악천후, 복잡한 지형에서는 상당한 기술적 난제로 작용할 수 있다.

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이 같은 한계를 고려할 때, 최근의 레이더 통합은 중요한 진전으로 평가된다. 저공비행하는 소형 드론을 탐지하고 추적하는 과정이 레이저 에너지 생성 자체보다 더 어려운 경우가 많기 때문이다.

인터레스팅엔지니어링은 최근의 업데이트를 종합할 때, 해당 시스템이 단순한 독립형 레이저 무기를 넘어 다양한 센서와 추적 기능을 결합한 통합 드론 방어 체계로 발전하고 있다고 분석했다.