"갤럭시S27 일부 모델에 차세대 규격 ‘UFS 5.0’ 탑재"

삼성전자의 차세대 플래그십 스마트폰 ‘갤럭시S27’ 일부 모델에 차세대 저장장치 규격인 UFS 5.0이 적용될 것이라는 전망이 제기됐다.

IT매체 폰아레나는 16일(현지시간) IT팁스터 란즈크를 인용해 메모리 가격 상승과 메모리 용량 제한 등의 이유로 삼성전자가 갤럭시S27의 일부 모델에만 UFS 5.0을 탑재할 가능성이 있다고 보도했다.

갤럭시 S26 시리즈 제품 이미지.(사진=삼성전자)

해당 팁스터는 구체적인 적용 모델을 명시하지 않았지만, 업계에서는 새로운 저장 규격이 최상위 라인업인 갤럭시S27 울트라와 갤럭시S27 프로에 우선 적용될 가능성이 높은 것으로 보고 있다.

또 그는 갤럭시S27 시리즈의 기본 저장 용량 구성에는 큰 변화가 없을 것이라고 언급했다. 이에 따라 기본형 모델은 128GB 저장 용량을 유지하고, 울트라 모델은 최소 256GB부터 시작할 것이라는 전망이 나온다.

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UFS는 빠른 응답 속도와 안정성, 에너지 효율성을 요구하는 모바일 기기를 위해 설계된 고성능 스토리지 규격이다. 특히 UFS 5.0은 2025년 말 공개된 차세대 표준으로, 기존 UFS 4.0 대비 약 2배에 가까운 성능 향상을 제공한다. 최대 순차 읽기•쓰기 속도는 초당 5.8GB에서 10.8GB 수준으로 크게 향상돼, 스마트폰에서 인공지능(AI) 모델 실행이나 대용량 영상 처리, 게임 로딩 속도 등 전반적인 성능 개선에 기여할 것으로 기대된다.

갤럭시S27 시리즈에 UFS 5.0이 실제로 적용될 경우, 이는 해당 규격을 탑재한 최초의 스마트폰이 될 가능성이 높다고 폰아레나는 전했다.