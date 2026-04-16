KT스카이라이프, 기자협회 축구대회에 AI 중계 도입

저비용 AI 중계로 공공 체육시설 운영 효율화

방송/통신입력 :2026/04/16 08:41

박수형 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

KT스카이라이프가 AI 기반 스포츠 분석 솔루션 ‘포착’으로 제52회 한국기자협회 서울지역 축구대회 전 경기를 중계한다.

KT스카이라이프는 지난해 한국기자협회와 AI사업 협력을 위한 업무협약을 체결하고, 제51회 한국기자협회 서울지역 축구대회를 포착으로 중계했다.

포착은 AI 카메라가 선수 움직임과 공의 궤적을 자동 추적해 촬영하고, 편집과 송출까지 전 과정을 자동화하는 스포츠 중계 플랫폼이다. 별도의 전문 촬영 인력 없이도 고화질 경기 영상을 제공할 수 있어, 생활체육 현장의 중계 접근성을 크게 높일 수 있다.

포착은 야구, 농구, 축구 등 프로 구단에도 도입되고 있다. 작년 KT위즈를 시작으로 KT소닉붐, 롯데자이언츠, 파주 프런티어FC(K2리그)가 훈련장에 중계 시설을 구축했다. 각 구단은 유소년부터 성인 훈련까지 모든 경기 영상을 기록하고 분석할 수 있다.

프로구단 외 지자체 영업에도 한창이다. 울산시, 용인시 등 올 1분기에만 전국 10개 경기장에 AI 스포츠 중계 시스템을 도입했다. 각 지자체는 생활체육 동호인과 학부모 등 주민 스포츠 복지 향상을 위해 ‘포착’을 도입했다고 밝혔다.

관련기사

조준환 KT스카이라이프 미래전략TF장은 “포착은 경제적인 비용으로 고품질 중계가 가능한 서비스”라며 “기록과 동시에 공유도 가능한 ‘스마트 체육 인프라’의 시작점이 될 것”이라고 말했다.

박종현 한국기자협회장은 “기자협회 회원들이 지난해 시범 도입된 체감형 AI 중계를 통해 현장감과 효능감을 체감했다”며 “올해는 ‘포착’의 한층 향상된 서비스를 바탕으로 더욱 깊은 추억이 축적되는 대회가 됐으면 한다”고 말했다.

박수형 기자psooh@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
KT스카이라이프 포착

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

상용화 원년 맞은 K-AI 반도체, 지난해 매출 '껑충'

"AI 쓰면 수익 차단?"…유튜브 7월 정책 변경설 알아보니

7년차 공무원이 만든 AI가 판 바꿨다…광진구청發 혁신, 전국 본격 확산

코스피 6200대…1.81% 상승

ZDNet Power Center