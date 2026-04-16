KT스카이라이프, 기자협회 축구대회에 AI 중계 도입

KT스카이라이프가 AI 기반 스포츠 분석 솔루션 ‘포착’으로 제52회 한국기자협회 서울지역 축구대회 전 경기를 중계한다.

KT스카이라이프는 지난해 한국기자협회와 AI사업 협력을 위한 업무협약을 체결하고, 제51회 한국기자협회 서울지역 축구대회를 포착으로 중계했다.

포착은 AI 카메라가 선수 움직임과 공의 궤적을 자동 추적해 촬영하고, 편집과 송출까지 전 과정을 자동화하는 스포츠 중계 플랫폼이다. 별도의 전문 촬영 인력 없이도 고화질 경기 영상을 제공할 수 있어, 생활체육 현장의 중계 접근성을 크게 높일 수 있다.

포착은 야구, 농구, 축구 등 프로 구단에도 도입되고 있다. 작년 KT위즈를 시작으로 KT소닉붐, 롯데자이언츠, 파주 프런티어FC(K2리그)가 훈련장에 중계 시설을 구축했다. 각 구단은 유소년부터 성인 훈련까지 모든 경기 영상을 기록하고 분석할 수 있다.

프로구단 외 지자체 영업에도 한창이다. 울산시, 용인시 등 올 1분기에만 전국 10개 경기장에 AI 스포츠 중계 시스템을 도입했다. 각 지자체는 생활체육 동호인과 학부모 등 주민 스포츠 복지 향상을 위해 ‘포착’을 도입했다고 밝혔다.

관련기사

조준환 KT스카이라이프 미래전략TF장은 “포착은 경제적인 비용으로 고품질 중계가 가능한 서비스”라며 “기록과 동시에 공유도 가능한 ‘스마트 체육 인프라’의 시작점이 될 것”이라고 말했다.

박종현 한국기자협회장은 “기자협회 회원들이 지난해 시범 도입된 체감형 AI 중계를 통해 현장감과 효능감을 체감했다”며 “올해는 ‘포착’의 한층 향상된 서비스를 바탕으로 더욱 깊은 추억이 축적되는 대회가 됐으면 한다”고 말했다.