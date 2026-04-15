소이넷, 글로벌 번역SW 노르딕와이즈와 리셀러 계약

소이넷(대표 박정우)은 오페라 브라우저에서 사용하는 번역엔진으로 유명한 키프로스 기반 글로벌 번역 소프트웨어 기업 노르딕와이즈(Nordicwise Limited)와 소프트웨어 리셀러 계약을 체결했다고 15일 밝혔다.

이번 계약을 통해 소이넷은 노르딕와이즈의 온프레미스 번역 서버를 국내 및 글로벌 시장에 공급할 수 있는 권한을 확보했다. 소이넷은 추론 가속 및 인공지능 최적화 기술을 기반으로 출발한 기업으로, 최근 클라우드 기반 다국어 동시통역 서비스와 행사통역 플랫폼을 통해 AI 통역 시장에서 입지를 확대하고 있다. 특히 행사, 컨퍼런스, 국제회의 등 다양한 환경에서 실시간 다국어 통역을 제공하는 솔루션을 상용화했다.

노르딕와이즈는 키프로스에 본사를 둔 소프트웨어 기업이다. 보안성과 확장성을 갖춘 온프레미스 기반 번역 서버를 제공, 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보했다. 특히 외부 네트워크 연결 없이 내부 인프라에서 운영 가능한 번역 시스템을 통해 정부기관, 금융권, 국방 등 보안이 중요한 분야에서 활용되고 있다.

소이넷 이미지.(사진=지디넷코리아 DB)

이번 계약을 통해 소이넷은 기존 클라우드 기반 통역 서비스에 더해, 온프레미스 환경에서 구동되는 고성능 번역 서버를 결합, 보안 통역 시장을 본격 공략한다는 전략이다. 양사의 협력을 통해 소이넷은 통역 지원 언어를 기존 대비 크게 확장한 총 109개 언어로 확대, 보다 폭넓은 글로벌 커뮤니케이션 환경을 제공할 수 있게 됐다.

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특히 소이넷은 자사의 인공지능 추론 가속 및 최적화 기술을 접목, 초고속 인공지능 처리 기반의 실시간 다국어 동시통역을 온프레미스 환경에서도 구현하는 데 성공했다. 이는 데이터 외부 유출 없이 고품질 통역 서비스를 제공할 수 있다는 점에서, 보안 요구 수준이 높은 시장에서 차별화된 경쟁력을 갖출 것으로 기대된다.

박정우 소이넷 대표는 “이번 노르딕와이즈와의 협력을 통해 클라우드와 온프레미스를 아우르는 통합 AI 통역 플랫폼을 완성하게 됐다”며 “특히 보안이 중요한 공공 및 엔터프라이즈 시장에서 새로운 표준을 제시할 것”이라고 밝혔다. 이어 "이번 파트너십을 계기로 소이넷은 글로벌 AI 통역 시장에서 입지를 강화하고, 보안 통역이라는 새로운 시장 영역을 선도해 나갈 계획"이라고 덧붙였다.