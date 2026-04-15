[인사] 한국광해광업공단

인사입력 :2026/04/15 16:57

주문정 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

▲상임감사위원 김준섭

주문정 기자mjjoo@zdnet.co.kr
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인사 광해광업공단

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