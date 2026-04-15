케이블TV 빛낸 인물에 ‘HBS 연예특급’ 전 MC 송승환

현대방송(HBS) ‘연예특급’ 전 MC이자 연극 ‘난타’의 글로벌 흥행을 이끈 송승환 예술감독이 케이블TV 조기 안착과 K컬처 확산 공로를 인정받아 올해 케이블TV방송대상 K컬처 대상을 받았다.

한국케이블TV방송협회(KCTA)는 15일 호텔나루 서울 엠갤러리에서 ‘2026 케이블TV방송대상’을 개최하고, 장르별 대상, 특별상, 개인상, 스타상, 정부표창 등 총 52명에 대한 시상을 진행했다고 밝혔다.

올해 20회를 맞는 케이블TV방송대상은 종합유선방송사업자(SO)와 방송채널사용사업자(PP)를 아우르는 국내 유료방송 통합시상식이다.

행사는 지난해 케이블TV 개국 30주년을 지나, 급변하는 시장환경과 이용행태 변화 속에서도 케이블 산업이 위축되지 않고 새로운 출발선에서 다시 전열을 가다듬는 자리로 마련됐다.

행사엔 국회 과학기술정보방송통신위원회 최민희 위원장과 김현 여당 간사, 최형두 야당 간사, 최수진 위원, 방송미디어통신위원회 김종철 위원장이 참석했다.

방송미디어통신위원회, 과학기술정보통신부, 문화체육관광부 등 정부 관계자와 수상자, 케이블TV 업계 임직원, 유관기관 관계자 등 300여 명도 자리했다.

케이블TV 스타상엔 케이블TV 채널에서 활약하며 K컬처 확산과 케이블 콘텐츠 영향력 확대에 기여한 6팀이 이름을 올렸다.

2026 케이블TV 스타상 수상자 (사진=한국케이블TV방송협회)

K컬처 대상은 송승환 예술감독에게 돌아갔다. 송 감독은 올해 데뷔 61주년을 맞은 배우이자 제작자로, 1997년 케이블TV 개국 초기 현대방송(HBS) ‘HBS 연예특급’ MC 등을 맡아 케이블TV의 조기 안착에 기여했다. 이후 예술감독으로서 ‘난타’의 세계적 흥행을 이끌며 K컬처 확산에 큰 역할을 했다.

K컬처 아이콘상은 배우 심혜진과 배우 신은정이 받았다. K컬처 스타상은 가수 이수연, 아이돌그룹 아홉(AHOF), 방송인 정승제가 수상했다.

PP 장르별 대상엔 드라마 ‘폭군의 셰프’(tvN), 예능 ‘전현무계획 시즌2’(채널S·MBN), 교양 ‘광복의 유산, 80년의 조각들’(KTV한국정책방송원) 등이 이름을 올렸다. PP 특별상 가운데 채널상은 역사극 전문 채널로써 다양한 사극과 화제작을 선보여 온 ‘CNTV’가 차지했으며, VOD상은 ‘벌거벗은 세계사’(tvN)에 돌아갔다.

SO 작품상은 총 3개 부문에서 9개 지역 채널 작품이 수상의 영예를 안았다. 보도대상엔 ‘죽어서도 무연고 자립준비청년’(LG헬로비전 은평방송), ‘혈세 들인 제로에너지 건물…전기 먹는 하마였다’(SK브로드밴드 수원방송), ‘짜고 치는 고스톱, 공단-업체 결탁’(딜라이브 서서울케이블TV), ‘안전 무법지대’ 제주 항포구 다이빙 기획보도(KCTV제주방송) 등이다.

2026 케이블TV방송대상 PP작품상 (사진=한국케이블TV방송협회)

정규대상 수상작으론 ‘현장포착 사실은’(SK브로드밴드 한빛방송), ‘히스토리야 시즌5’(딜라이브 서대문케이블TV), ‘러닝메이트’(kt HCN 새로넷방송), ‘토박이말 나들이’(서경방송)가, 특집대상은 ‘헤리티지, 반구천’(JCN울산중앙방송)이 선정됐다. SO 작품상은 협회가 분기별로 시상하는 ‘지역채널 우수프로그램’ 선정작 가운데 재심을 거쳐 결선에 오른 작품들이다.

SO 개인상은 프로듀서 부문 류복열PD(LG헬로비전), 보도기자 부문 최희재 기자(SK브로드밴드), 촬영감독 부문 최현철 기자(kt HCN), 방송기획 부문 김종혁 팀장(CMB)에게 돌아갔다.

케이블TV와의 협력을 통해 지역발전과 지역성 제고에 기여한 단체에 수여하는 SO특별상도 마련됐다. 우수지자체상은 ‘고요한 울림, 안동의 세계유산’(안동시청, LG헬로비전), 지역파트너스상은 ‘[우리동네N] 경찰24시’(대전경찰청·CMB), 로컬브랜딩콘텐츠상은 ‘비범한 토크 “이슈터리”(SK브로드밴드 서해방송)가 각각 받았다.

이날 행사에선 뮤지컬 배우 정선아의 오프닝 공연을 비롯해 트로트가수 이수연, 아이돌그룹 아홉(AHOF)의 축하공연도 진행됐다.

관련기사

황희만 한국케이블TV방송협회 회장은 “유료방송 산업을 둘러싼 미디어 환경이 급변하는 가운데, 케이블TV는 지금 구조적 어려움의 한복판에 서 있다”며 “수상작은 어려운 여건 속에서도 끝까지 완성도를 지켜낸 값진 결실이자, 우리 산업이 여전히 앞으로 나아갈 힘과 가능성을 갖고 있음을 보여준다”고 밝혔다.

이어 “오늘의 수상작을 만들어낸 SO와 PP 모두는 지금의 케이블TV 산업을 지탱하는 핵심 주체이자, 산업의 내일을 밝혀가는 희망의 원천”이라며 “이 자리가 지속 가능한 미래를 위한 해법을 함께 모색하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.