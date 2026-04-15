비이엑스 스피리츠, ‘버팔로 트레이스’ 구매 시 마그넷 굿즈 제공

버번 위스키 ‘버팔로 트레이스’ 구매 시 마그넷 굿즈를 함께 제공하는 행사가 진행된다.

비이엑스 스피리츠 코리아는 버팔로 트레이스 증류소 주요 브랜드를 활용한 ‘버팔로 트레이스 마그넷 굿즈’ 5종을 출시했다고 15일 밝혔다. 해당 굿즈는 버팔로 트레이스 750ml 제품 구매 시 박스에 함께 동봉되는 방식이다.

마그넷은 버팔로 트레이스 증류소를 대표하는 5개 브랜드를 기반으로 구성됐다. ‘버팔로 트레이스’를 비롯해 ‘이글레어’, ‘웰러’, ‘E.H. 테일러’, ‘스태그’ 등 5종 가운데 1종이 무작위로 제공된다.

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(사진=버팔로트레이스)

제품은 전국 주요 대형마트인 이마트와 롯데마트, 일부 주류 소매점에서 한정 수량으로 판매될 예정이다.

비이엑스 스피리츠 코리아 관계자는 “소비자들이 위스키와 함께 브랜드 스토리를 경험할 수 있도록 기획했다”고 밝혔다.