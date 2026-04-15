신현송 "스태그플레이션 가능성 비교적 적어"

신현송 한국은행 총재 후보자가 스태그플레이션(경기 침체와 물가 상승이 동시에 나타나는 현상) 가능성은 비교적 적은 편이라는 견해를 밝혔다.

15일 서울 여의도 국회에서 열린 재정경제위원회 후보자 인사 청문회에 참석한 신현송 후보자는 "스태그플레이션은 마이너스 성장이어야 한다"며 "스태그플레이션 가능성은 비교적 적은 편"이라고 설명했다.

고환율에 관해서 신 후보자는 "적정 환율보다 환율 쏠림을 봐야 한다"고 답변했다.

신현송 한국은행 총재 후보자가 15일 서울 여의도 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에 참석하고 있다.(사진=뉴스1)

또 영국 국적인 딸을 한국인인척 하거나 불법 전입신고를 했다는 지적에 대해 신 후보자는 "국민의 시선에서 달갑지 않은 것은 알고 있으며 오래 해외에 있어서 행정처리를 못한 불찰"이라며 "개인적인 가족의 이득을 추구하기 위해서 한번도 없었고, 앞으로 제기한 문제를 의혹도없이 정리해나갈 것 공직자답게 처신하겠다"고 답변했다.

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이날 신현송 후보자는 모두 발언을 통해 "물가는 3월까지는 오름폭이 제한적이었지만

높아진 유가와 환율의 영향으로 상승률이 점차 높아질 것으로 예상된다"며 "경기는 반도체 경기 호조와 추경이 하방압력을 일부 완화하겠지만, 당초 전망보다는 성장세가 약화될 것으로 보인다"고 말했다.