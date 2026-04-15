도미노피자, ‘치즈 맥스 피자’ 2종 출시…치즈 50% 늘려

도미노피자가 모차렐라 치즈를 강화한 ‘치즈 맥스 피자’ 2종을 오는 17일부터 출시한다. 기존 아메리칸 클래식 피자에 치즈 토핑을 추가한 형태다.

신제품은 ‘그릴드 패티 치즈 버거’와 ‘더블 미트 할라피뇨’ 피자를 기반으로 한다. 두 제품 모두 모차렐라 치즈 사용량을 기존 대비 50% 늘려 풍미와 식감을 강화한 것이 특징이다.

또한 치즈 폴레 소스를 적용한 스페셜 엣지가 추가된다. 해당 엣지는 치즈 맥스 피자 주문 시 선택할 수 있으며, 쫀득한 식감을 강조했다.

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(사진=도미노피자)

가격은 자사 앱 할인 적용 시 L사이즈 2만5520원, M사이즈 1만9600원이다.

도미노피자 관계자는 “올해에도 다양한 신제품을 선보일 계획”이라고 전했다.