도미노피자, ‘치즈 맥스 피자’ 2종 출시…치즈 50% 늘려

아메리칸 클래식 기반 신제품…17일부터 판매

유통입력 :2026/04/15 10:50

류승현 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

도미노피자가 모차렐라 치즈를 강화한 ‘치즈 맥스 피자’ 2종을 오는 17일부터 출시한다. 기존 아메리칸 클래식 피자에 치즈 토핑을 추가한 형태다.

신제품은 ‘그릴드 패티 치즈 버거’와 ‘더블 미트 할라피뇨’ 피자를 기반으로 한다. 두 제품 모두 모차렐라 치즈 사용량을 기존 대비 50% 늘려 풍미와 식감을 강화한 것이 특징이다.

또한 치즈 폴레 소스를 적용한 스페셜 엣지가 추가된다. 해당 엣지는 치즈 맥스 피자 주문 시 선택할 수 있으며, 쫀득한 식감을 강조했다.

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(사진=도미노피자)

가격은 자사 앱 할인 적용 시 L사이즈 2만5520원, M사이즈 1만9600원이다.

도미노피자 관계자는 “올해에도 다양한 신제품을 선보일 계획”이라고 전했다.

류승현 기자ryuwaves@zdnet.co.kr
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