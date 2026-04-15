BYD코리아, MBN '천하제빵' 접목 시승 행사 진행

BYD코리아가 오는 18~19일 베이커리 콘셉트를 접목한 고객 시승 행사를 연다고 15일 밝혔다. 18일에는 전국 24개 전시장에서, 19일에는 12개 전시장에서 각각 진행된다.

이번 행사는 제17대 제과제빵 명장이자 MBN ‘천하제빵: 베이크 유어 드림’의 심사위원으로 참여한 이석원 명장의 베이커리와 BYD 차량 시승을 함께 제공한다.

천하제빵은 전국의 제빵사들이 기술과 창의성을 겨루는 경연 프로그램으로, BYD코리아는 해당 프로그램의 공식 협찬사로 참여했다.

BYD코리아, 전국 주요 전시장서 주말 시승 행사 진행

시승 현장에서는 BYD코리아가 국내에 선보인 전기차 전 라인업을 만나볼 수 있다. ▲소형 전기 SUV '아토3' ▲스포츠 중형 전기 세단 '씰' ▲중형 전기 SUV '씨라이언 7' ▲소형 전기 해치백 돌핀 등 각기 다른 매력을 지닌 BYD의 모델을 직접 시승할 수 있는 기회가 제공된다.

전시장 방문객에게는 이석원 명장이 직접 만든 단팥빵이 제공되며, 시승을 완료하면 버터떡이 증정된다. 이와 함께 행사 기간 중 차량 계약 및 출고를 완료하면 추첨을 통해 룰루레몬 요가 매트를 제공한다.

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BYD코리아 관계자는 “이번 행사는 단순한 시승 체험을 넘어 고객의 일상에 특별한 경험을 더하는 친밀한 브랜드로서 다가가기 위해 마련됐다”며 “가까운 전시장에 부담 없이 방문해 맛있는 빵과 함께 편안한 분위기 속에서 BYD 전기차의 매력을 경험해 보시길 바란다”고 말했다.

BYD코리아는 4월 기준 전국 32개 전시장을 운영하고 있으며 올해 말까지 전시장 35곳 확보를 목표로 네트워크를 지속 확대하는 동시에, 거점별 운영 완성도를 높여 고객 접점에서의 브랜드 경험을 한층 강화해 나갈 계획이다.