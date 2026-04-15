엔씨, 192억원 규모 자사주 처분 결정…직원 4708명에 지급

지난달 주주총회 승인 안건 일환…기업가치 신장 및 동기 부여 목적

게임입력 :2026/04/15 09:54    수정: 2026/04/15 10:28

정진성 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

엔씨가 주주 및 기업가치 신장을 위한 직원 동기 부여를 목적으로 약 192억원 규모의 자기주식을 처분해 직원들에게 지급한다.

15일 금융감독원 전자공시에 따르면 이번 처분 예정 주식은 보통주 8만576주이며, 처분 대상 주식 가격은 이사회 결의일 전일 종가 기준인 23만9000원이다. 총 처분 예정 금액은 192억5766만4000원이다.

해당 자사주는 처분 예정일에 엔씨 본사 및 자회사에 재직 중인 직원 총 4708명에게 교부될 예정이다. 본사 직원에게는 6만7056주, 자회사 직원에게는 1만3520주가 각각 배정되며, 실질적인 처분 예정일은 오는 24일이다.

엔씨소프트 사옥.

이번 자사주 처분은 지난달 26일 열린 제29기 정기 주주총회에서 승인받은 '자기주식 보유·처분 계획'의 일환으로 진행된다. 당시 주주총회에서 엔씨는 사명을 기존 엔씨소프트에서 '엔씨(NC)'로 변경하고 해당 자사주 처분 안건 등을 가결한 바 있다.

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정진성 기자js4210@zdnet.co.kr
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엔씨 자사주 임직원

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