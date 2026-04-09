엔씨, '2026 MSCI ESG 평가' 최고 등급 AAA 획득

엔씨(공동대표 김택진·박병무)는 글로벌 평가기관 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI)이 발표한 '2026 환경·사회·지배구조(ESG) 평가'에서 최고 등급인 AAA 등급을 획득했다고 9일 밝혔다.

지난 2022년 AA 등급을 받은 이후 4년 연속 이를 유지해왔으며, 올해 평가에서 한 단계 상향된 결과를 받았다.

이번 등급 상승은 투명한 인적자원정보 및 온실가스 배출 효율 공개, 최고경영진 차원의 윤리 이슈 감독, 반부패 정책 보유 등의 요인이 반영됐다. 총 7단계(AAA~CCC)로 나뉘는 MSCI 평가는 글로벌 기관 투자자와 자산운용사가 기업의 지속가능경영 역량 및 투자 리스크를 분석하는 핵심 지표로 활용된다.

엔씨 사옥

이와 함께 엔씨는 '2026 서스테이널리틱스 ESG 리스크 평가'에서 '인더스트리 리더' 및 '리저널 리더' 배지를 동시에 수령했다. 국내 평가 기관인 한국ESG기준원(KCGS) 지표에서도 5년 연속 종합 A등급을 유지하며 성과를 내고 있다.

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사측은 이러한 국내외 지표를 바탕으로 향후에도 지속가능경영 기조를 꾸준히 강화할 방침이다.

구현범 엔씨 최고운영책임자(COO)는 "이번 글로벌 ESG 평가 결과는 엔씨의 ESG 경영 노력이 긍정적으로 평가받은 성과"라며, "앞으로도 회사의 지속가능성 전반에서 진정성 있는 노력을 이어가며 다양한 이해관계자로부터 신뢰받는 기업으로 자리매김하겠다"고 전했다.