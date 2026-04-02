엔씨, 새 사명 의미 'Next&Creative' 공개…"새로운 가치로 미래 개척"

엔씨(공동대표 김택진, 박병무)는 기업 명칭에 담긴 새로운 의미인 'Next&Creative'를 발표하고 중장기적 사업 방향성을 제시했다고 2일 밝혔다.

기업명인 '엔씨(NC)'에는 미래(Next)를 향한 도전과 창의성(Creative)을 기반으로 다음 세대에게 새로운 가치를 제공하겠다는 목적이 담겼다고 설명했다.

이번 발표를 기점으로 회사는 지난 2020년부터 추진해 온 브랜드 리뉴얼 절차를 최종 마무리지었다. 과거 영문 로고인 'NCSOFT'에서 'SOFT' 글자를 빼고 알파벳 'N'과 'C'를 결합해 만들었던 당시의 기업 이미지(CI) 개편 취지를 사명에도 완전히 통합한 것이다.

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엔씨가 신규 기업 명칭에 대한 뜻을 공개했다.

이를 통해 기존 주력 분야인 게임 산업의 영역을 넘어 기술, 콘텐츠, 플랫폼을 아우르는 종합 기업으로 사업 범위를 확장한다는 방침이다. 핵심 요소인 혁신과 기술력을 동력 삼아 시장에 새로운 경험을 선보이겠다는 기업 정체성을 확고히 다지고 있다.

김택진, 박병무 공동대표는 사내 메일을 통해 "우리의 미션은 도전과 창의성이라는 엔씨의 기업 정신을 바탕으로 새로운 가치를 키워 나가는 것"이라며 "모든 구성원이 미래의 창작자로서 더욱 진취적이고 도전적으로 우리의 미래를 개척해 나가자"고 밝혔다.