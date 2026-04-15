소니, '블러드본' R등급 애니메이션 영화 제작 공식 발표

소니 픽처스가 프롬 소프트웨어 인기작 '블러드본'을 R등급 애니메이션 영화로 제작한다고 게임스팟이 14일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 샌포드 패니치 소니 픽처스 엔터테인먼트 모션 픽처 그룹 회장은 미국 라스베이거스에서 열리고 있는 영화 산업 박람회 시네마콘 행사에서 이 같은 내용을 공식 발표했다.

패니치 회장은 참석자들에게 이번 애니메이션 영화가 "블러드본 원작 특유의 잔혹한 분위기를 매우 충실하게 구현할 것"이라고 밝혔다.

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프롬소프트웨어 '블러드본'.

해당 영화는 소니 픽처스가 배급을 맡으며 리리컬 미디어가 공동 자금을 지원한다. 공동 제작사로는 플레이스테이션 프로덕션과 성인용 애니메이션 전문 부서인 리리컬 애니메이션이 참여하는 것으로 파악됐다.

또한 유명 게임 스트리머인 잭셉틱아이로 잘 알려진 션 맥러플린도 공동 제작자로 이름을 올렸다. 매체는 해당 작품이 극장에서 개봉할지 스트리밍 서비스로 공개될지 여부는 아직 확정되지 않았다고 전했다.