넥슨 지주사 NXC, 2025년 연결 매출 5조 돌파…유럽 솔루션 기업 CLI 인수

넥슨 지주사인 엔엑스씨(NXC)가 지난해 매출액 5조원 시대를 열었다.

이 회사는 유럽 산업용 솔루션 기업을 인수하며 사업 포트폴리오 다각화에 나선 것으로 확인됐다.

13일 감사보고서에 따르면 NXC의 지난해 연결 기준 매출액은 5조 1751억원, 영업이익은 9609억원으로 나타났다. 이는 전년 동기 대비 매출은 약 3.8% 증가, 영업이익은 약 17.4% 감소한 수치다.

당기순이익은 2조 2467억원에서 859억원으로 줄었다. 전기에 반영된 약 1조 4485억원 규모의 종속기업투자처분이익이 당기에는 발생하지 않은 데 따른 기저효과로 분석했다.

넥슨 사옥

이번 감사보고서를 통해 NXC는 지난 2월 NXMH를 통해 유럽 소재 산업용 솔루션 기업 CLI 그룹(Group B.V.) 지분을 취득해 연결회사로 편입했다고 밝혔다.

가상자산 관련 사업 비중은 축소했다. 지난해 해외 거래소 비트스탬프 지분을 매각해 종속기업에서 제외했으며, 최근 이사회 결의를 통해 국내 거래소 코빗 주식 전량을 처분하기로 결정했다.

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가상자산 보유량도 줄었다. NXC가 보유한 가상자산은 장부금액 기준 총 1476억원 규모로 전년 1741억원 대비 약 15.2% 감소했다. 구체적으로 비트코인(BTC) 2356개, 이더리움(ETH) 2만 2420개를 보유 중이다.

NXC는 일본 상장법인 넥슨을 중심으로, 넥슨코리아 등을 수직 계열화해 지배하고 있다. 또 이 회사는 비게임 투자 전문 자회사 NXMH를 활용해 저평가된 글로벌 우량주와 기업 발굴에도 적극나서고 있다.