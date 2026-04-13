넥슨 '메이플스토리', 프로야구단 kt위즈 브랜드데이 성료

넥슨(공동 대표 강대현∙김정욱)은 kt 위즈 프로야구단과 ‘메이플스토리’ 브랜드데이를 실시했다고 13일 밝혔다.

지난 11일과 12일 주말 양일에 걸쳐 선보인 ‘메이플스토리 데이’는 kt 위즈와 협업해 지난해에 이어 2년 연속 선보인 IP 컬래버레이션(협업) 사례다. 지난 주말 양일 경기에 출전한 kt위즈 선수들은 ‘메이플스토리’ 대표 캐릭터 핑크빈이 그려진 유니폼을 입고 경기에 나섰으며, 11일 경기에서는 핑크빈이 시구자로 등장하며 많은 관중의 시선을 모았다.

경기가 펼쳐진 수원 KT 위즈 파크는 핑크빈 포토존을 조성하는 등 ‘메이플스토리’ IP로 전역을 꾸몄다. 경기장 내 미디어 월에서는 ‘메이플스토리’ 테마의 영상을 송출하며 브랜드데이의 완성도를 더했다. 뿐만 아니라 휴식 시간을 활용한 다채로운 이닝 이벤트도 진행해 현장을 찾은 관중을 대상으로 색다른 IP 경험을 선사했으며, 핑크빈 부채와 브랜드데이 기념 지류 티켓을 선물하기도 했다.

넥슨 메이플스토리, 프로야구단 kt 위드 브랜드데이 성료.

넥슨과 kt 위즈는 앞서 이번 브랜드데이를 기념하는 다양한 컬래버 상품도 출시했다. kt 위즈 온∙오프라인 스토어에서 ‘메이플스토리’ IP로 꾸민 유니폼, 모자, 크로스백, 티켓 홀더 등의 MD 굿즈를 공개했으며, 경기 당일 현장에서는 이를 구매하기 위한 대기줄이 형성되는 등 ‘메이플스토리’의 높은 IP 파워를 입증했다는 것이 회사 측의 설명이다.

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이 밖에도 넥슨은 이번 브랜드데이를 기념하는 ‘메이플스토리’ IP 모바일 게임 ‘메이플스토리M’과 ‘메이플 키우기’의 게임 이벤트를 진행 중이다. 7월 31일까지 넥슨 공식 유튜브 채널에 공개한 쿠폰 번호를 입력하면 무기, 망토 등의 유니폼 코디 아이템을 제공한다.

한편, 넥슨은 지난해 kt 위즈와 협업해 ‘메이플스토리’ IP로는 최초의 스포츠 협업 사례인 ‘메이플스토리 데이’를 선보였으며, 올해 2년 연속 컬래버를 진행했다.