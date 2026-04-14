1분기 지역관광 지표 뚜렷한 반등…지방공항 입국 외래객 49.7% 급증

문화체육관광부(문체부)가 올해 1분기 지역관광 주요 지표가 전반적으로 상승세를 보였다고 14일 밝혔다. 외국인의 지방 입국과 지역 체류, 소비가 늘어난 데다 내국인의 지역여행 횟수와 지출도 함께 증가하면서 정부가 추진해 온 지역 중심 관광정책이 가시적인 성과를 내기 시작했다는 평가다.

문체부에 따르면 2026년 1분기 지방공항을 통해 입국한 외래객은 85만3905명으로, 지난해 같은 기간 57만389명보다 49.7% 늘었다. 같은 기간 지방항만 입항 외국인은 33만5161명으로 6.1% 증가했고, 철도를 이용한 외국인 여행객은 약 169만2988명으로 46.4% 늘었다. 방한 외국인의 지역 방문율도 지난해 1분기 31.3%에서 올해 34.5%로 3.2%포인트 상승했다. 반면 수도권 방문율은 80.7%에서 79.9%로 0.8%포인트 낮아졌다.

외국인의 지역 체류와 소비도 뚜렷하게 늘었다. 외래관광객조사 잠정치 기준 1분기 외국인 지역 체류일수는 528만일로 전년 동기 대비 36.2% 증가했다. 같은 기간 지역 지출액은 7억5000만달러에서 8억8000만달러로 17.2% 늘었다. 한국관광 데이터랩 카드 빅데이터로 집계한 외국인 지역 내 소비액도 3661억원에서 4667억원으로 26.8% 증가했다. 문체부는 체류시간 증가와 소비 확대가 지역경제의 질적 변화로 이어지고 있다고 설명했다.

내국인 지역여행도 증가세를 보였다. 국민여행조사 잠정치에 따르면 올해 1~2월 내국인의 지역여행 횟수는 3931만회로 지난해 같은 기간보다 6.9% 늘었다. 지역여행 지출액도 5조4010억원으로 3.0% 증가했다. 수도권 거주 국민의 지역 방문객 수 역시 1억6561만명에서 1억7690만명으로 6.81% 늘었고, 내국인의 지역 내 카드 소비액도 15조5841억원에서 16조5249억원으로 6.0% 증가했다.

문체부는 이런 흐름의 배경으로 ‘반값 여행’, ‘반값 휴가’, ‘대국민여행캠페인’ 등 정부와 지방자치단체의 지원책, 그리고 지역을 전면에 내세운 해외 관광마케팅 전략을 꼽았다.

실제로 지역 관광숙박업계가 체감한 숙박 할인권의 매출 도움 정도는 100점 만점 기준 2024년 44.3점에서 2025년 50.2점으로 상승했다. 영월, 거창, 횡성, 밀양, 강진 등 ‘반값 여행’ 대상 지역에 대한 온라인 언급량도 전년 대비 늘었고, 외국인의 SNS상 지역관광 언급 비중도 지난해 1분기 19.1%에서 올해 27.2%로 8.1%포인트 뛰었다.

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문체부는 1분기 데이터를 정부의 ‘관광 대전환’ 정책이 현장에 안착하기 시작한 신호로 해석하고 있다. 정부는 지난 2월 25일 국가관광전략회의에서 지역을 대한민국 경제의 새로운 성장축으로 삼는 관광시대를 선언한 바 있다. 이어 3월 31일에는 국가관광전략회의를 대통령 소속으로 격상하는 내용의 관광기본법 개정안이 국회 본회의를 통과하면서, 관광을 통한 지역 활성화 정책의 제도적 기반도 강화됐다.

강정원 문체부 관광정책실장은 “그동안 수도권에 집중되었던 관광 흐름이 대한민국 전역으로 확산하는 긍정적인 변화가 지표로 증명되고 있다는 점이 매우 고무적”이라며 “정부는 이러한 흐름이 일시적인 현상에 그치지 않도록 초광역 관광권 조성과 지역만의 독창적인 콘텐츠 확충에 박차를 가해 지역관광의 질적 대도약을 완성해 나가겠다”고 밝혔다.