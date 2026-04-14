로옴, 수초 내 손실·발열 검증 'ROHM PLECS 시뮬레이터' 무료 공개

로옴(ROHM) 주식회사가 파워 일렉트로닉스 회로 설계자와 시스템 설계자를 위해 자사 파워 디바이스의 동작을 웹 상에서 고속으로 시뮬레이션할 수 있는 'ROHM PLECS 시뮬레이터(Simulator)'를 공식 웹사이트를 통해 공개했다고 14일 밝혔다.

이번에 공개된 툴은 전력 시스템 시뮬레이션 소프트웨어인 PLECS®를 기반으로 개발됐다. 사용자는 웹사이트에 게재된 리스트에서 파워 일렉트로닉스 회로의 토폴로지와 로옴이 제공하는 각종 파워 디바이스를 선택해, 회로의 손실 및 온도 상승 등을 수초에서 수분 이내의 짧은 시간 안에 시뮬레이션할 수 있다. 이를 통해 회로 설계 초기 단계에서 최적의 디바이스를 선정하는 데 소요되는 시간과 공수를 대폭 줄일 수 있게 됐다.

개발 단계에 따라 선택해 사용 가능한 시뮬레이터.(사진=로옴)

현재 20종류의 토폴로지가 선공개되어 있으며, 로옴은 향후 SiC 디바이스를 비롯해 IGBT, 파워 모듈 등의 디바이스 모델 및 토폴로지를 지속적으로 확충해 나갈 계획이다.

파워 일렉트로닉스 회로 설계 시에는 비용과 시간이 크게 소모되는 하드웨어 프로토타입 제작을 대신해 시뮬레이션이 적극적으로 활용된다. 앞서 로옴은 2020년에 파워 디바이스 제품과 IC 제품을 일괄 검증할 수 있는 'ROHM Solution Simulator'를 공개한 바 있다. 이 툴은 고정밀도 SPICE 모델을 제공해 실제 기기에 가까운 파형을 높은 재현성으로 확인할 수 있다는 게 특징이다.

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이번 'ROHM PLECS Simulator'의 출시는 개발 초기 단계에서 손실 및 열 검증을 바탕으로 최적의 파워 디바이스를 단시간에 선택하고자 하는 시장의 요구에 적극 대응한 결과다. 설계자는 초기 단계에 고속 계산에 특화된 PLECS 시뮬레이터로 전체 시스템의 응답을 신속하게 검토하고, 이후 'ROHM Solution Simulator'를 통해 서지나 링잉 등 스위칭 시의 동작 파형을 고정밀도로 상세 검증하는 등 개발 단계에 맞춰 두 시뮬레이터를 일관되게 활용할 수 있다.

'ROHM PLECS Simulator'는 로옴 공식 웹사이트에서 회원 등록만 하면 누구나 무료로 이용할 수 있다. 아울러 특설 페이지에서는 시뮬레이터 접속뿐만 아니라 사용자 매뉴얼, 회로 동작 설명 어플리케이션 노트 등 사용 시 필요한 필수 정보도 함께 제공하고 있다.