1000원짜리 팔아 4조원 벌었다…다이소, 작년 매출 14.3% 증가

영업이익도 19.2% 늘어…화장품·패션·건기식 등 전략 상품 확대 주효

유통입력 :2026/04/14 14:30

김민아 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

균일가 생활용품 전문점 다이소가 매출 4조원을 돌파했다.

14일 아성다이소는 지난해 매출 4조 5363억원, 영업이익 4424억원을 기록했다고 공시했다. 전년 대비 매출은 14.3% 증가하고 영업이익은 19.2% 증가한 수치다. 이번 호실적으로 다이소는 4조 클럽에 입성하게 됐다.

지난해 매출과 영업이익은 고물가로 인한 소비 양극화 속에서 가성비 중심의 합리적 소비가 확산되며 증가했다. 화장품, 패션, 건강기능식품 등 전략 상품 확대와 쿨썸머, 크리스마스 등 시즌·시리즈 상품의 인기가 실적 성장을 견인했다는 분석이다.

다이소에서 판매하는 건강기능식품

아성다이소 관계자는 “올해에도 ‘고객중심경영’을 핵심으로 삼고, 높은 품질의 다양한 상품을 제공하는 한편 가성비 높은 균일가 상품을 안정적으로 공급하기 위해 매장 및 물류 시스템 강화에 역량을 집중할 계획”이라고 말했다.

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김민아 기자jkim@zdnet.co.kr
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아성다이소 다이소 가성비 매출 영업이익

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