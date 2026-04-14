[인사] 식품의약품안전처

인사입력 :2026/04/14 13:56

조민규 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

전보 대구지방식품의약품안전청장 보건연구관 신영민(전, 대전지방식품의약품안전청장)

조민규 기자kioo@zdnet.co.kr
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식품의약품안전처 신영민

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