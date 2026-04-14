[인사] 보건복지부

인사입력 :2026/04/14 13:40

조민규 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

◇책임운영기관장 채용 ▲국립재활원장 김동아

조민규 기자kioo@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
보건복지부

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

코스피 한 달 여만에 6000 재진입…3%대 올랐다

삼성전자, ASMPT와 HBM TC본더 평가...공급망 다변화 지속

[AI 리더스] 김형욱 한국리미니스트리트 "AI 경쟁력은 실행…현실적인 ERP 혁신 이끈다"

서클 "원화 스테이블코인 직접 발행 안 해…인프라 제공에 집중"

ZDNet Power Center