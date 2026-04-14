동북아공동체ICT포럼, '6기 생성AI와 AI에이전트 심화 교육' 시행

한국디지털융합진흥원과 동북아공동체ICT포럼은 '제6기 생성형 AI와 AI에이전트 활용 심화 교육'을 오는 5월 6일부터 7월7일까지 10주간 실시한다고 14일 밝혔다. 이번 교육은 한국IT전문가협회, 한국정보통신공사협회 및 디지털융합교육원 후원을 받아 매주 화요일 저녁 6시30분부터 2시간씩 실시한다.

교육은 이론보다 실제 활용과 체험을 위주로 한다. 특히, 일반인이 일상생활에서 실제 활용할 수 있고 기업의 CEO 및 경영자들 뿐 아니라 직원들도 자기 업무와 기업 활동과 경영에 직접 적용할 수 있게 구성했다.

교육은 ▲최신 생성형 AI리터러시와 AX전략(생성형 AI에서 실행형 에이전트로!)강의를 시작으로 ▲AI지식 비서 구축 및 PPT시각화 자료 제작 ▲생성형 AI활용 꿀팁 및 프롬프트 정석 ▲비주얼 브랜딩 및 웹진 제작 ▲AI 데이터 분석 및 인사이트 도출 ▲AI에이전트 젠스파크 활용 업무 효율화 ▲비즈니스 문서 작성 자동화 및 바이브 코딩(노 코딩 웹 작성)등 다양한 AI체험해보기 프로그램으로 구성됐다.

한국디지털융합진흥원과 동북아공동체ICT포럼은 작년까지 5차에 걸친 초거대AI활용 생성테크 교육으로 약 200명의 수료생을 배출했다. 이들 수료생들을 대상으로 한 교육만족도 조사 등을 분석·평가한 결과를 이번 교육계획에 반영했다.

지원자격은 정부기관, 기업체, 언론, 학계, 정당, 군, 공공기관 개인 및 대학생 이상이다. 교육장소는 지하철 양재역에서 3분 거리인 패스트래인 전문 강의실이다. 수강료는 60만원이다. 선착순 40명까지 원서를 받는다.

70%이상 교육 수료자에게는 수료증을 수여하고, 신청자에게 생성형 AI전문자격증 부여, 홍보용 웹진을 제작할 계획이다. 오프라인과 온라인 병행 교육을 하고 오픈채팅방 운영으로 의문사항에 대한 상시 질의답변이 가능하며, 향후 포럼 행사 및 원우회 참가자격을 부여한다.

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한편 이번 '제6기 생성형 AI와 AI에이전트 활용 심화 교육' 외에 시니어 등을 위한 'AI기본 과정'도 새로 마련, 시행한다. 'AI기본 과정'은 5월14일부터 6월11일까지 매주 목요일 오후 4시부터 7까지 포럼 교육장에서 진행한다. 기초부터 차근차근 실습위주로 이뤄진다. 수강료는 40만원이다. 선착순 15명까지 모집한다.

석호익 동북아공동체ICT포럼 회장은 “우리나라가 선진국으로 도약 할 수 있었던 힘은 정보화를 선도한 덕분이었다”며 “앞으로 AI시대에는 GPT 등 AI를 잘 배워 정보화 혁명에 이은 AI혁명에 앞장서야 되고 우리 국민이라면 누구나 AI를 잘 활용하는 것이 필요하다”고 강조했다. 이어 "정보화 시대에 인터넷을 사용할 줄 모르면 경쟁에 낙오 되었듯이 앞으로 AI시대에는 AI를 잘 하는 개인, 기업, 심지어 국가까지도 생존을 넘어 번영할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.