'생성AI 개발' 등 개보위 정책 현장 설명회 17일 개최

개인정보보호위원회(위원장 송경희)는 오는 17일 서울 양재 엘타워에서 기업 및 공공기관, 협회·단체 등 현장 실무자들을 대상으로 현장 설명회를 개최한다고 밝혔다.

이번 설명회는 개인정보 담당자들이 업무 과정에서 겪게 되는 궁금증과 어려움을 해소할 수 있게 올해 추진한 주요 정책과 제도, 새롭게 발간된 안내서 등을 설명하기 위해 마련됐다.

특히 지난 10월 인터넷망 차단조치 개선, 오픈마켓 판매자 등에 대한 플랫폼 사업자의 책임 강화, 개인정보처리자 자율보호 체계 강화, 내부관리계획 수립 항목 확대 등을 포함한 '개인정보의 안전성 확보조치 기준' 고시가 일부 개정됨에 따라 이러한 내용이 현장에서 이행, 정착될 수 있게 관련 설명을 할 예정이다.

또 개인정보의 안전한 활용을 지원하기 위한 ▲사전적정성 검토제 ▲국외이전 제도 ▲가명정보 제도 현황·추진방향과 함께, 최근 활용도가 높아지고 있는 ▲생성형 AI 개발·활용 과정에서의 개인정보 처리에 대한 세부적인 안내와 참석자들과의 질의·응답도 진행한다.

이번 현장 설명회는 별도의 사전신청 없이 진행한다. 개인정보에 대해 관심있는 실무자 누구나 참석할 수 있다. 설명회 발표자료는 개인정보보호위원회 누리집(www.pipc.go.kr)에 게재한다.