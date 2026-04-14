CU, ‘앱솔루트 보드카’ 넣은 생과일 하이볼 출시

편의점 CU가 글로벌 프리미엄 보드카 ‘앱솔루트(ABSOLUT) 보드카’를 넣은 생과일 하이볼을 선보인다고 14일 밝혔다.

CU의 하이볼 매출 신장률은 2023년 553.7%, 2024년 315.2%, 2025년 190.1%의 높은 수치를 기록하며 주류 카테고리 내 비중을 확대하고 있다. CU는 이러한 흐름에 맞춰 대표적인 고도주인 보드카를 RTD 하이볼로 구현하며 저도주 트렌드에 대응한다.

15일 출시하는 앱솔루트 생과일 하이볼은 ‘앱솔루트 하이볼 피치’, ‘앱솔루트 하이볼 오렌지’ 2종이다. 캔을 개봉하면 진짜 과일 슬라이스가 떠오르는 것이 특징이다.

CU, 앱솔루트 생과일 하이볼 출시. (제공=BGF리테일)

‘앱솔루트 하이볼 피치’는 깔끔한 보드카 바디에 잘 익은 복숭아의 달콤한 풍미를 더하고, 레몬 슬라이스를 담았다. ‘앱솔루트 하이볼 오렌지’는 오렌지 향과 함께 오렌지 슬라이스를 더해 시트러스 풍미와 청량감을 강조했다.

이번 상품은 RTD 하이볼 시장이 확대되며 고객의 눈높이가 높아진 점을 반영해 여러 번 여과 과정을 거친 프리미엄 보드카인 ‘앱솔루트’를 원주로 사용한 것이 특징이다. 이를 통해 주정 특유의 떫은 맛을 줄이고 보다 부드럽고 깔끔한 맛을 구현하며 상품 완성도를 끌어올렸다는 설명이다.

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CU는 앱솔루트 보드카 생과일 하이볼 출시를 기념해 3캔 구매 시 1만 2000원에 판매하는 할인 행사를 진행한다.

장주현 BGF리테일 주류팀 MD는 “하이볼이 일상적으로 즐기는 주류로 자리 잡은 가운데, 프리미엄 보드카를 넣은 RTD 하이볼을 통해 상품 완성도를 높였다”고 말했다.