제주은행, 금융위 '소상공인 신용평가모형' 시범사업 참여

비대면으로 소상공인 금융서비스 전국 확대 시동

금융입력 :2026/04/14 14:17

손희연 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

제주은행이 금융위원회가 추진하는 '인공지능(AI) 기반 소상공인 특화 신용평가모형' 시범사업에 참여한다고 14일 밝혔다.

금융위는 오는 8월 관련 규정 개정 등을 통해 시범 운영 기관을 중심으로 소상공인 신용평가모형을 통해 대출 심사를 하도록 준비 중이다. 현재 7개 금융사가 시범 사업에 참여하며 지방은행으로는 제주은행이 유일하다고 회사 측은 설명했다.

제주은행은 "제주 지역은 음식·숙박업과 도소매업 비중이 높아 소상공인 신용평가모형의 실효성이 더 클 것"이라며 "성장성이 높은 차주를 선별하는 차별화된 심사체계를 구축할 계획"이라고 설명했다.

또 제주은행은 ERP 기반 전략신용평가모형과 ERP뱅킹 서비스 ‘DJ Bank’에 소상공인 신용평가모형을 결합해소상공인 금융 서비스를 전국으로 확대한다는 복안이다.

관련기사

손희연 기자kunst@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
금융 지방은행 제주은행 소상공인 ERP DJBANK

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

SK하이닉스, 올해 HBM4 물량 하향 조정...HBM3E 등 확대

삼성전자, ASMPT와 HBM TC본더 평가...공급망 다변화 지속

[AI 리더스] 김형욱 한국리미니스트리트 "AI 경쟁력은 실행…현실적인 ERP 혁신 이끈다"

코스피 한 달 여만에 6000 재진입…3%대 올랐다

ZDNet Power Center