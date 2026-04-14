트럼프, 2기 첫 주한美대사에 한국계 미셸 스틸 지명

도널드 트럼프 미국 대통령이 13일(현지시간) 주한미국대사 후보에 공화당 소속 연방 하원의원을 지낸 한국계 미셸 박 스틸(한국명 박은주)을 지명했다.

뉴스1에 따르면 백악관은 이날 홈페이지를 통해 트럼프 대통령이 스틸 전 의원을 한국 주재 미국대사로 공식 지명했다고 밝혔다.

스틸 전 의원은 한국계 미국인 정치인으로, 캘리포니아주에서 연방 하원의원을 지냈다.

미셸 스틸 주한미국대사 후보, 사진_미셸 스틸 페이스북

1955년 서울 출생인 스틸 전 의원은 1975년 가족과 함께 미국으로 이주, 1992년 로스앤젤레스(LA) 폭동 이후 한국인의 미국 정계 진출 필요성을 인식하고 정치에 관심을 갖게 됐다.

공화당 내 대표적인 한국계 정치인으로, 트럼프 대통령은 2024년 선거 직전 스틸을 공개 지지했으나 당시 선거에서는 약 600표 차이로 석패했다.

관련기사

이번 인사로 1년 넘게 이어진 주한 미국 대사 장기 공백 사태가 해소될 것으로 보인다.

대사 지명자는 상원 외교위원회 인사청문회를 거쳐 상원 본회의에서 인준 표결을 통과해야 임명된다. 청문을 거치면 성 김 전 대사 이후 두 번째 한국계 주한미국대사가 된다.