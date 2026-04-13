미군, 오늘밤 11시부터 이란 모든 항구 봉쇄

미군이 이란 항구에 대한 전면 해상 봉쇄에 나선다.

13일 뉴스1에 따르면 미국 중부사령부(CENTCOM)는 성명을 통해 13일 오전 10시(미국 동부 시간 기준)부터 이란의 모든 걸프 지역 항구를 대상으로 봉쇄 작전을 시작한다고 밝혔다.

한국 시간으로 이날 오후 11시부터다.

미군이 걸프만 이란 모든 항구를 봉쇄키로 했다. 사진_로이터, 뉴스1

CENTCOM은 “아라비아만과 오만만에 위치한 모든 이란 항구를 포함해, 이란 항구를 드나드는 모든 국가의 선박에 공정하게 적용될 것”이라고 했다.

관련기사

다만 호르무즈 해협 통항은 전면 차단하지 않겠다는 입장을 밝혔다.

CENTCOM은 “이란 외 국가의 항구를 오가는 선박의 경우 호르무즈 해협 통과를 방해하지 않을 것”이라고 덧붙였다.