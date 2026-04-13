빅밸류, 10년 만 첫 흑자…"올해 매출 100억원 목표"

빅밸류가 데이터 기반 사업으로 창립 10년 만에 영업익 흑자를 기록했다.

빅밸류는 2025년 연간 매출액 63억원, 영업이익 흑자를 달성했다고 13일 밝혔다.

빅밸류는 지난해 창립 10주년을 맞아 데이터 인프라를 '데이터 테크'로 규정하고 산업의 선두주자가 되겠다는 비전을 제시한 바 있다. 이를 바탕으로 추진한 집중화·확산 투트랙 전략이 성과로 이어지며 흑자 달성 주요 동력이 됐다는 설명이다.

집중화 전략은 데이터 수집부터 정제, AI 모델링, 최종 워크플로우까지 비즈니스 전 과정을 깊이 파고드는 '풀스택(Full-Stack) 문제 해결형' 모델이다. 빅밸류는 데이터를 공급하는 기존 방식을 넘어 데이터 설계부터 운영까지 통합 구축하고 있다.

빅밸류가 데이터 기반 사업으로 창립 10년 만에 영업익 흑자를 기록했다. (사진=빅밸류)

국정과제로 선정돼 실제 행정 업무에 적용 중인 '조류인플루엔자 위험도 예측 모델'과 보험 유통 시장의 데이터 단절 문제를 해결하는 '보험대리점(GA) 2.0' 프로젝트가 대표적이다.

확산 전략도 고객 기반 확대로 이어졌다. 지난해 1000종 이상의 공간·인구·상업 데이터를 집약한 '빅밸류 플랫폼'을 개방해 중소기업(SMB)도 셀프 분석이 가능하도록 이용 문턱을 낮췄다. 네이버페이 부동산에 AI 시세를 탑재하는 등 대기업 협력을 기반으로 데이터 활용의 저변도 넓혔다. 이를 통해 40여곳의 신규 고객사를 확보하며 반복 매출 구조를 안착시켰다.

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빅밸류는 그간의 전략적 성과를 발판 삼아 올해 매출 100억원을 달성한다는 목표다. 특히 ▲추론용 데이터 허브 확장 ▲버티컬 AI 에이전트 기술 상용화 ▲기류 분석 솔루션 출시 ▲도시계획 특화 AI 구축 ▲중개사 맞춤형 서비스 스케일업 등 분야별 난제를 푸는 문제 해결 엔진으로서 시장 지배력을 강화할 계획이다.

구름 빅밸류 대표는 "작년은 데이터테크의 가치가 시장에서 실적으로 증명된 원년"이라며 "올해는 추론용 데이터와 AI 에이전트 기술을 결합해 현장에서 실질적 효과를 내는 AI 전환(AX) 혁신을 주도하겠다"고 강조했다.