29CM, 뷰티 기획전 ‘이구뷰티어워드’ 연다

무신사가 운영하는 29CM가 고감도 뷰티 브랜드를 엄선한 ‘이구뷰티어워드’를 개최한다고 13일 밝혔다.

이번 행사는 ‘뷰티의 확실한 기준’을 주제로 13일부터 19일까지 7일간 진행된다.

29CM는 메이크업, 스킨케어, 프래그런스 등 주요 카테고리에서 주목받는 뷰티 브랜드 150여 개를 선정해 차별화된 큐레이션 기획전을 선보인다. 일시적인 유행 아이템을 넘어 자신의 라이프스타일과 취향에 맞는 뷰티 브랜드를 선택하려는 29CM 고객 특성을 반영했다.

매일 새로운 혜택을 만날 수 있는 세부 기획전을 운영한다. 오전 10시에는 ‘인기 브랜드 혜택’을 통해 주요 뷰티 브랜드 상품을 할인가에 제안한다. 시미헤이즈뷰티, 아로마티카, 주닥, 톤28, 헉슬리 등이 참여하며, 브랜드별 29% 할인 쿠폰 3장을 제공해 고객 구매 혜택을 강화했다. 또한 하루 특가로 뷰티 상품을 최대 90% 할인해 선보이는 ‘24시간 타임오퍼’도 운영한다.

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3일부터 19일까지 7일간 진행하는 29CM 이구뷰티어워드

29CM 단독 뷰티 상품을 모은 ‘29 익스클루시브’ 영역도 선보인다. 라이프스타일 브랜드 오끼뜨와 스킨케어 브랜드 빌리프가 협업한 ‘슬리밍 뷰티 리미티드 에디션’을 한정 수량으로 출시한다. 이 제품은 경쾌한 색상의 도트 패턴이 돋보이는 수면 안대와 스크런치, 빌리프 비타민 수면팩으로 구성됐다. 이 외에도 더마코스메틱 브랜드 주닥의 ‘효소 클렌저 스틱 파우치’와 프리미엄 뷰티 브랜드 설화수의 신제품 ‘윤조 아이세럼’도 특별 혜택가로 제안한다.

또한 ▲스킨케어 ▲메이크업 ▲헤어 ▲바디 ▲프래그런스 등 세부 카테고리별로 인기 상품을 분류해, 고객이 자신의 뷰티 취향에 맞는 상품을 쉽게 탐색할 수 있도록 구성했다. 29CM는 이구뷰티어워드 참여 상품 구매 고객에게 17% 할인 쿠폰과 20% 할인 쿠폰 3종도 지급한다.