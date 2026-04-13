"가상화 기반 AI네이티브 제공"…틸론, '2026 데이빗 데이' 성료

클라우드 및 가상화 전문기업 틸론은 8일 코엑스 마곡에서 연례 기술 컨퍼런스 ‘2026 데이빗 데이(DAVEIT DAY 2026)’을 개최, 성황리에 마무리했다고 밝혔다.

이번 행사는 'Beyond DX to AI Native – The Intelligent Work Ecosystem by Tilon'을 주제로, 기존 가상화 기반 업무 환경을 확장해 AI 활용 영역까지 확장한 구조를 소개하는 자리로 마련됐다. 행사에는 약 250여 명의 기업·공공·교육 분야 관계자가 참석해 변화하는 업무 환경에 대한 높은 관심을 보였다.

틸론은 이번 컨퍼런스에서 AI를 독립적인 기술 영역으로 강조하기보다는, 기존 인프라 위에서 실제로 활용 가능한 형태로 구현하는 것이 중요하다는 점을 핵심 메시지로 제시했다. 특히 단순한 기술 구현을 넘어, 실제 업무 환경에서 지속적으로 활용 가능한 구조를 만드는 것이 AI 도입의 본질이라는 점을 강조했다.

이를 위해 틸론은 가상화 기반 업무 환경에 GPU 자원 분할(GPU Slicing) 기술과 멀티테넌트 구조를 결합한 AI 인프라 모델을 제시했다. 하나의 인프라를 여러 사용자가 효율적으로 공유하면서도 사용자와 조직별 환경을 분리할 수 있어, 보안성과 활용 효율을 동시에 확보할 수 있는 것이 특징이다. 이러한 구조는 단순히 자원 효율화를 넘어 조직 내 AI 활용을 안정적으로 확산시킬 수 있는 기반으로 작용한다.

최백준 틸론 대표가 발표하고 있다.

최백준 틸론 대표가 발표하고 있다.

행사에서는 iStation, Tstation, TheOther.Town 등 주요 솔루션과 플랫폼도 함께 공개됐다. iStation은 GPU 가상화를 기반으로 조직 내 AI 실행 환경을 제공하며 자원 분할과 멀티테넌트 구조를 통해 부서별 독립적인 AI 활용을 지원한다.

Tstation은 해당 환경 위에서 AI 개발과 실험을 수행할 수 있도록 돕는 플랫폼으로, 인프라부터 활용까지 이어지는 흐름을 구성한다.

TheOther.Town은 이러한 환경을 구독형 서비스로 제공해 초기 구축 부담 없이 AI 도입을 시작할 수 있도록 지원한다.

특히 현장에서는 내부 데이터를 기반으로 한 LLM기반 AI 서비스를 가상 데스크톱 환경에서 구현하고, 해외 거점과 동일한 보안 환경에서 화상 협업을 진행하는 시연이 이뤄지며 실제 활용 가능성을 보여줬다. 이를 통해 데이터 외부 반출 없이도 AI를 활용할 수 있는 ‘Internal AI’ 환경이 현실적인 대안이 될 수 있음을 강조했다. 또한 실제 업무 환경과 유사한 조건에서 구현된 사례를 통해 VDI+AI가 실질적인 생산성 도구로 활용될 수 있음을 입증했다.

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틸론은 25년간 축적해온 VDI 기술이 이러한 AI 환경의 기반이 된다는 점도 강조했다. 사용자 환경 격리, 중앙 집중형 데이터 관리, 자원 분할 기술 등 기존 가상화 요소들이 AI 인프라에서도 그대로 확장 적용되며, 이를 통해 기존 환경을 유지하면서도 AI 활용을 자연스럽게 확장할 수 있다는 설명이다.

최백준 틸론 대표는 “AI 활용 핵심은 새로운 기술 자체보다 이를 안정적으로 실행할 수 있는 인프라에 있다”며 “이제는 기술을 구현하는 단계를 넘어, 실제로 활용하는 단계로 전환되고 있다”고 말했다. 이어 “가상화 기술을 기반으로 고객이 기존 환경 안에서 AI를 빠르고 효과적으로 활용할 수 있도록 지원해 나갈 것”이라고 밝혔다. 이어 그는 “앞으로도 별도의 인프라 전환 없이 기존 환경을 확장하는 방식으로 AI 활용 기반을 지속적으로 고도화해 나갈 계획”이라고 덧붙였다.

마곡 소재 코엑스에서 열린 '2026 틸론 데이빗 데이' 행사에서 초청자들이 발표를 경청하고 있다.