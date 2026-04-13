BTS 손잡은 팔도·hy…신규 브랜드 ‘아리’ 선봬

팔도와 hy가 그룹 방탄소년단(BTS)과 손잡고 신규 브랜드 ‘아리(ARIH)’를 선보인다고 13일 밝혔다.

브랜드명 아리는 ‘고운’, ‘아름다운’이란 뜻의 옛말이다. 단어에 포함된 영문 'H'는 일상의 균형(Harmony)과 행복(Happiness), 건강(Health)을 의미한다.

아리는 기획 단계부터 BTS와 함께했다. 브랜드명, 맛, 패키지 디자인에 이르기까지 아티스트의 다양한 의견을 반영했다. ‘일상의 균형과 행복, 건강’이라는 브랜드 콘셉트도 아티스트와의 공감대를 바탕으로 도출했다.

팔도·hy가 BTS와 협업해 글로벌 브랜드 아리를 선보였다. (제공=hy)

아리는 ‘모던 밸런스 푸드'라는 새로운 카테고리를 제안한다. 현대인의 라이프스타일을 고려한 총 3개 제품군으로 식음료를 통한 만족과 활력, 회복을 지향한다는 설명이다.

’모던 누들‘은 일반 라면과 구별되는 신개념 볶음면으로 총 7가지 맛, 14종(봉지면 7종, 용기면 7종)으로 출시한다. 액상스프에 소스가 잘 배어드는 페투치니 스타일의 면이 특징이다.

’포스트바이오틱 에너지 드링크‘는 일상의 활력을 높여주는 음료다. 총 7종으로 2종의 천연 카페인을 적용한 제로 슈거 제품이다.

‘듀얼 바이오틱 소다’는 리프레싱 음료다. 총 7종으로 에너지 드링크와 구분되는 다양한 과일로 맛을 냈다. 저당, 저칼로리 제품으로 자극적이지 않은 탄산 강도를 적용했다.

팔도는 누들과 포스트바이오틱 에너지 드링크, hy는 듀얼 바이오틱 소다를 각각 제조, 판매한다.

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이들 제품은 24일부터 미국 전역에 위치한 월마트 매장과 온라인몰에 입점해 판매한다. 신규 브랜드가 이같은 방식으로 출시하는 것은 F&B분야에서 이례적이다. 국내는 리테일 파트너와의 협의를 거친 후 5월 말 출시할 예정이다. 이후 주요 국가로 판로를 확대해 나갈 계획이다.

팔도·hy 관계자는 “아리는 단순한 식음료 브랜드가 아닌 글로벌 문화가 소비로 전환되는 새로운 방식이다”며 “팔도와 hy는 BTS가 공감하는 철학을 함께 구현한 파트너로서, 앞으로도 K-food가 제안하는 새로운 라이프스타일을 전 세계에 알리기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.