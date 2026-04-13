[인사] 국토교통부

인사입력 :2026/04/13 11:27

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◇국장급 전보 ▲도로국장 김효정 ▲부산지방 국토관리청장 이우제 ▲서울지방항공청장 전형필

주문정 기자mjjoo@zdnet.co.kr
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