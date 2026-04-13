현대위아, 전 직원 대상 AI 교육 실시…AX 전환 본격화

현대위아가 전 직원 인공지능(AI) 활용 능력 향상에 나선다. AI 활용을 통한 AX(AI Transformation) 전환에 속도를 더한다는 계획이다.

현대위아는 오는 7월까지 모든 사무·연구직군 직원을 대상으로 'AX Literacy 교육'을 시행한다고 13일 밝혔다. 경상남도 창원시 현대위아 본사와 경기도 의왕시 의왕연구소의 약 2000명의 직원이 교육 대상이며, 지역별로 50차에 걸쳐 오프라인으로 열린다.

현대위아는 사용자가 생성형 AI의 기본 개념과 활용 원리를 이해하고, 직무별로 AI를 적용할 수 있도록 이번 교육을 마련했다.

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주요 교육 내용은 ▲생성형 AI 및 대규모언어모델(LLM)의 기본 개념 이해 ▲프롬프트 엔지니어링 기초 학습 ▲문서 요약·자료 분석·기획 초안 작성 ▲개인별 직무를 기준으로 한 생성형 AI 활용 시나리오 도출 및 적용 등이다.

현대위아는 현대자동차그룹의 AI 도구인 'H-CHAT'을 이용해 모든 임직원이 생성형 AI를 업무에 직접 활용할 수 있도록 했다.

특히 생성형 AI 모델을 다양하게 선택할 수 있어 맡은 업무와 상황에 따라 적절히 활용할 수 있으며, 직원 누구나 자연어를 활용해 업무 자동화와 데이터 분석 등을 할 수 있도록 했다.

현대위아는 H-CHAT을 활용한 업무 혁신 사례를 지속 발굴하며, 향후 AI를 이용해 더 효율적으로 일을 할 수 있는 문화를 정착시킨다는 방침이다.

아울러 현대위아는 AX를 위해 다양한 AI 학습 프로그램도 운영 중이다. AI 데이터 분석 전문가를 양성하는 '러닝랩' 과정을 통해 현대차그룹의 데이터 가공 역량 평가인 'HDAT(Hyundai Motor Group Data Analytics Test)' 자격 취득자를 늘려갈 계획이다.

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이 밖에도 최신 AI 트렌드와 사례를 접할 수 있는 온라인 교육을 별도로 진행하며, 연구 개발 등 복잡한 업무를 위한 전문가 수준의 교육도 운영할 예정이다.

현대위아 관계자는 "이번 AX Literacy 교육은 임직원들이 생성형 AI를 더욱 쉽게 이해하고 자신의 업무에 적용할 수 있도록 돕기 위해 마련했다"며 "앞으로도 AI 활용 역량을 지속적으로 강화해 업무 생산성과 실행력을 높이고, AX 전환을 체계적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.