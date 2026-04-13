헬리녹스, 제네시스 마그마 레이싱 파트너십 체결…초경량 기술 지원

글로벌 아웃도어 브랜드 헬리녹스가 현대자동차그룹 모터스포츠 팀 '제네시스 마그마 레이싱'과 파트너십을 체결하며 모터스포츠 분야로 브랜드 영역을 확장한다고 13일 밝혔다.

이번 파트너십을 통해 헬리녹스는 제네시스 마그마 레이싱의 공식 아웃도어 퍼니처 파트너로 참여하게 된다. 특히 팀의 레이스카 외관에는 헬리녹스와 브랜드의 기술적 기반인 동아알루미늄(DAC)의 로고가 나란히 적용돼, 소재 기술에서 시작된 브랜드의 정체성과 프리미엄 가치를 동시에 선보일 예정이다.

헬리녹스는 체어와 코트를 중심으로 한 초경량 휴식 솔루션을 제공해 피트 및 팀 운영 공간에서 선수들의 효율적인 재충전을 지원한다. 1g까지 무게를 줄인 설계와 높은 구조적 완성도를 바탕으로 간편한 설치와 뛰어난 기동성을 구현, 전 세계를 순회하는 레이스 환경에 최적화된 점이 특징이다.

헬리녹스·DAC 로고가 적용된 제네시스 마그마 레이싱 WEC 레이스카 (사진=헬리녹스)

양사는 '본질에 집중해 경험을 극대화한다'는 철학적 공감대를 바탕으로 이번 협업을 추진했다. 제네시스 마그마 레이싱이 주행 경험의 극대화를 추구하듯, 헬리녹스 역시 불필요한 요소를 제거한 설계로 사용자 경험을 완성해왔다는 점에서 두 브랜드의 방향성이 일치한다.

협업 제품은 오는 17일부터 19일까지 이탈리아 이몰라(Imola) 서킷에서 열리는 '2026 FIA 세계 내구레이싱 선수권(WEC)'의 '6 Hours of Imola'에서 세계 최초로 공개될 예정이다.

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이몰라 서킷은 기술적 난이도가 높은 FIA 1급 서킷으로, 이번 파트너십의 정밀성과 내구성을 입증할 상징적인 장소가 될 것으로 보인다.

라영환 헬리녹스 글로벌 대표는 "이번 파트너십은 헬리녹스의 경량·내구 기술력이 아웃도어를 넘어 모터스포츠와 같은 극한 환경으로 확장될 수 있음을 보여주는 사례"라며 "앞으로도 기술 중심의 프리미엄 브랜드로서 다양한 산업 영역에서 사용자 경험을 지속적으로 확장해 나갈 것"이라고 밝혔다.