SKB, 13일 ‘트립인코리아 시즌7’ 첫방송

SK브로드밴드는 13일 오후 4시30분 ‘트립인코리아 시즌7’을 첫방송한다고 밝혔다.

프로그램은 NBS한국농업방송, 리얼TV, 대교 뉴이프Plus, 연합뉴스TV JOB, CNTV가 공동 제작한 여행 예능 프로그램이다.

2023년 첫선을 보인 이래 시즌6까지 360편 이상이 제작된 장수 시리즈다. 시즌5와 6은 SK브로드밴드 케이블방송 제작 프로그램 아리랑TV 글로벌 네트워크를 통해 전 세계 135개국, 1억 6000억 가구에 송출됐다.

‘트립인코리아 시즌7’ 포스터 (사진=SK브로드밴드)

시즌7은 프로그램의 색깔을 다채롭게 더한다. 전국 여행지 볼거리와 먹거리를 소개하던 여행 정보 프로그램에서 나아가 ‘찐친과 함께하는 극한 여행’ 콘셉트로 MC와 지인이 함께 여행하며 겪는 현장 체험을 중심으로 구성된다.

시즌5부터 프로그램을 이끌어온 배우 오지호와 함께, 이번 시즌부터 방송인 오정연이 새로운 MC로 합류한다.

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오정연은 첫 여행지로 17년 지기 절친 개그우먼 전영미와 함께 혹한의 평창을 찾는다. 두 사람은 평창 가문비나무 숲길을 거닐며, 알파카 목장에서 알파카에게 건초를 주며 교감하는 체험을 진행한다.

오지호는 경남 통영 욕지도를 방문해 일출을 보기 위한 험난한 등반은 물론, 거친 바다낚시와 고등어 가두리 양식장 먹이 주기 등 현장을 보여줄 예정이다.