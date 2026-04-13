네이버웹툰, 루즌아 작가와 '웹툰위드' 팬미팅 성료

네이버웹툰은 지난 11일 분당구 정자동의 사옥에서 웹툰 작가 '루즌아'와 독자들이 함께하는 '웹툰위드' 팬미팅을 진행했다고 13일 밝혔다. '웹툰위드'는 네이버웹툰의 창작 생태계 지원 프로그램이다.

이번 팬미팅은 루즌아 작가가 웹툰 '만남어플 중독'에서 보여준 독자 소통 방식을 반영해 '팬싸움회'라는 컨셉으로 기획됐다. 사전 신청을 통해 선발된 200여 명의 독자들은 작가와 작품 비하인드 스토리를 공유하는 시간을 가졌다.

루즌아 작가는 "작품을 사랑해주는 독자들과 마주하며 느낀 감동이 향후 창작 활동에 큰 에너지가 될 것"이라고 소감을 말했다.

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루즌아 작가 웹툰위드 팬미팅. (사진=네이버웹툰)

지난해부터 '웹툰윗미팅'(웹툰위드 팬미팅)이라는 이름으로 시범 운영 중인 이 행사는 네이버웹툰이 기획부터 운영, 홍보 전반을 전액 지원한다. 지난해에는 웹툰 ▲'하루만 네가 되고 싶어'의 삼 작가 ▲'아홉수 우리들'의 수박양 작가 ▲'기자매'의 범배 작가 ▲'소녀의 세계'의 모랑지 작가 등 총 4번의 팬미팅을 지원했다.

김준구 웹툰 엔터테인먼트 창업자 겸 최고경영자(CEO)는 "웹툰이 글로벌 엔터테인먼트 산업으로 성장할 수 있었던 바탕에는 작가들과 작품을 아껴준 독자들이 있었다"며 "누구나 창작에 도전하고 자신의 작품을 선보이며 창작의 새로운 동력을 끊임없이 얻을 수 있도록 글로벌 창작 생태계에 대한 투자를 지속할 것"이라고 말했다.