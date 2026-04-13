고메드갤러리아, 프리미엄 델리 브랜드 ‘타블레’ 첫 선

고메드갤러리아는 프리미엄 델리 브랜드 ‘타블레(TABLÉE)’를 선보이고 갤러리아백화점 명품관 고메이494에 첫 매장을 열었다고 13일 밝혔다.

타블레는 쇼핑과 식사를 동시에 즐길 수 있는 콘셉트로 고객들에게 새로운 미식 경험을 제안한다.

타블레는 단순 델리 매장을 넘어 신메뉴 개발과 검증 기능을 수행하는 ‘테스트 키친’ 역할을 맡는다. 이를 통해 개발된 레시피와 간편식 상품은 향후 단체급식 사업장과 아파트 커뮤니티 등으로 확장 적용할 계획이다.

갤러리아백화점 명품관 고메이494에서 모델들이 ‘타블레’ 메뉴를 선보이고 있다. (제공=아워홈)

매장을 찾은 고객은 즉석에서 조리한 ‘라이브 델리’ 메뉴와 함께 다양한 글로벌 가정식 기반의 ‘핫델리’, 샐러드 등 간편식을 한 자리에서 경험할 수 있다. 매월 새로운 콘셉트를 적용한 메뉴를 선보이며 다양한 도시에서 영감을 받은 글로벌 메뉴를 지속적으로 확대할 계획이다.

라이브 델리 메뉴는 투움바 우대갈비 파스타, 치킨 크림 리조또, 클램차우더 등으로 구성했다. 이탈리아 토스카나 유기농 올리브 오일과 프랑스 AOP 발효버터 등 프리미엄 식재를 활용했다.

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샐러드 라인업은 제철 식재를 기반으로 구성하고, 이탈리아 400년 전통의 주세페 주스티 발사믹과 유기농 올리브 오일 등을 활용했다. 부라타, 쉬림프, 스테이크 등 다양한 토핑을 적용한 메뉴를 선보인다. 핫델리 메뉴는 바비큐, 함박 스테이크 등으로 구성했으며, TO-GO(포장) 메뉴로 운영한다.

고메드갤러리아 관계자는 “타블레는 외식과 급식의 경계를 확장하는 프리미엄 델리 브랜드”라며 “검증된 메뉴를 다양한 사업 영역으로 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.