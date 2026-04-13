이그니스, 40명 인턴 채용…실적 반등 기반 ‘성장 투자’ 확대

매출 1932억·흑자 전환…2026년 3000억·IPO 추진

인터넷입력 :2026/04/13 10:20

류승현 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

이그니스가 40명 규모의 콘텐츠 마케터 인턴 채용을 완료하고 본격적인 인재 육성에 착수했다고 13일 밝혔다.

이번 채용은 단순 인력 충원이 아닌 정규직 전환을 전제로 한 공채형 인턴십으로 운영된다. 마케팅 실행력을 높이는 동시에 향후 성장을 이끌 핵심 인재를 선제적으로 확보하기 위한 조치다. 

(사진=이그니스)

선발된 인턴을 대상으로는 AI 기반 콘텐츠 제작, 자사 사례 분석 등 실무 중심 교육 프로그램이 진행된다.

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이그니스는 2025년 매출 1932억원, 영업이익 62억원을 기록하며 흑자 전환과 함께 최대 실적을 달성했다. 2021년 대비 매출은 13배 이상 증가했으며, 최근 4년간 연평균 성장률은 91%에 달한다. ‘클룹’, ‘한끼통살’, ‘랩노쉬’ 등 기존 브랜드에 더해 뷰티·HMR 등 신규 사업도 성장을 뒷받침했다.

회사는 이번 인력 투자를 통해 성장 속도를 더욱 끌어올린다는 계획이다. 2026년 매출 3000억원 달성과 함께 기업공개(IPO)를 추진하고, 글로벌 사업 확대에도 속도를 낼 방침이다.

류승현 기자ryuwaves@zdnet.co.kr
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